Après des mois dans l’espace, les astronautes de l’équipage 1 attendent avec impatience le retour de SpaceX sur Terre

Après six mois en orbite, les quatre astronautes qui composent le SpaceX Crew-1 mission sont prêts à rentrer chez eux.

Les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Soichi Noguchi ont vécu et travaillé sur le Station spatiale internationale depuis novembre. Ils sont arrivés à l’avant-poste orbital sur un SpaceX Crew Dragon, la première mission à part entière de la société vers la station, et la semaine dernière, ils accueilli leurs remplaçants sur Crew-2. Il est maintenant temps de retourner sur Terre, avec le départ du quatuor samedi (1er mai), quelques jours plus tard que leur objectif initial du 28 avril en raison des conditions météorologiques sur leur site de projection.

« Nous sommes ravis pour les deux et chacun est un peu différent », a déclaré Walker lors d’une conférence de presse tenue lundi 26 avril, lorsqu’on lui a demandé de comparer le lancement et l’atterrissage. « Maintenant que nous rentrons à la maison, c’est excitant parce que nous ne savons pas trop à quoi nous attendre, atterrir sur l’eau sous des parachutes comme celui-ci, et c’est juste excitant que nous puissions rentrer chez nous et voir nos amis et notre famille. »

En photos: Mission Crew-1 de SpaceX vers la Station spatiale internationale

Les astronautes ont de leur côté de bons conseils de la part des seuls humains à être revenus sur Terre sur une capsule SpaceX à ce jour, le Démo-2 Doug Hurley et Bob Behnken de la mission de test. L’équipage est prêt pour une arrivée «dynamique», d’autant plus que les parachutes s’ouvrent, a déclaré Hopkins lors de la conférence de presse, ajoutant qu’il serait heureux s’il a de l’appétit lorsque la capsule éclabousse.

« Avec ce nouveau véhicule, et n’ayant pas beaucoup atterri avant [the important thing] est juste de s’assurer que vous gardez une longueur d’avance sur la capsule », a déclaré Hopkins, a recommandé Hurley.« C’est quelque chose sur lequel nous nous sommes tous concentrés ces derniers jours, en nous préparant à cet atterrissage, en passant simplement en revue nos procédures et en nous assurant quand nous entrons dans cette séquence d’événements que nous sommes prêts à entreprendre. «

La NASA apprend également de son expérience antérieure. Hurley et Behnken étaient rencontré par une flottille de plaisanciers privés , et l’agence a dit qu’elle travaillait avec la Garde côtière pour s’assurer que ces bateaux restent à une distance sécuritaire de la capsule cette fois. Hopkins a noté que pendant les éclaboussures, un risque majeur est une fuite de carburant de la capsule, et sur ce front, les astronautes sont beaucoup plus en sécurité à l’intérieur de la capsule que tout autre plaisancier errant ne le serait à proximité.

Pendant ce temps, les astronautes sont revenus sur leurs points forts de près de six mois en orbite. En tant que voleur spatial pour la première fois, Glover avait la réponse la plus complète. « Tout ce que nous avons fait ici a été la première fois que j’ai pu le faire », a-t-il déclaré.

Mais encore un moment se démarque: son premier aperçu de la Terre depuis l’orbite.

« Je n’oublierai jamais ce moment et je l’ai en fait enregistré parce que je voulais vraiment me souvenir de ce que je ressentais. Il ne s’agissait pas de la vue, mais de la façon dont la vue me faisait ressentir », a-t-il déclaré. «Chaque fois que je regarde par la fenêtre de la coupole, je ressens toujours la même chose. La Terre est incroyable, elle est belle, elle nous protège, et nous devrions donc travailler dur pour la protéger.

Hopkins a également cité les points de vue – pour lui, depuis une couchette de fortune à bord du Dragon d’équipage « Résilience » – en plus du bref vol spatial que l’équipage a effectué plus tôt ce mois-ci pour déplacer la capsule entre les ports d’amarrage. Pendant ce temps, Walker a cité la camaraderie de l’équipage international et le moment le plus cher de Noguchi a été d’accueillir les astronautes de Crew-2 quelques jours auparavant.

Les astronautes de l’équipage 1 ont également noté qu’ils avaient pu parler avec des prédécesseurs qui avaient pris part à la mission Skylab de la NASA dans les années 1970, qui détenait un record du plus long vol spatial sur un vaisseau spatial américain jusqu’à le vol Crew-1 a réclamé le titre avec un vol de plus de deux fois la longueur.

« Nous avons eu l’occasion de parler avec l’un des astronautes et c’était absolument fantastique », a déclaré Hopkins. « Le record qu’ils ont établi, je pense, est vraiment assez significatif, en particulier quand on pense à combien de temps il a duré. Je ne prévois pas que notre record va durer aussi longtemps – et c’est une bonne chose aussi. »

La qualité la plus frappante du voyage de retour de Crew-1 est peut-être la Pandémie de covid-19 qui a continué à affliger la Terre. « Je sais que nous espérions tous que lorsque nous débarquerons, la pandémie se trouverait à un stade différent », a déclaré Walker. « Cela étant dit, les gens sont vaccinés aux États-Unis et donc les choses vont mieux. »

Mais l’équipe Crew-1 reviendra à une foule de mesures de protection dont elle n’a pas eu besoin en orbite. Premièrement, une norme: « Nous serons en fait en semi-quarantaine, tout comme nous l’étions avant notre lancement, car lorsque nous reviendrons, notre système immunitaire est un peu déprimé », a déclaré Walker.

«Nous avons vraiment apprécié de ne pas porter de masques ici», a-t-elle déclaré, mais l’équipage les remettra une fois sur Terre. « C’est la bonne chose à faire. » Et comme la campagne de vaccination américaine a commencé environ un mois après que Crew-1 ait quitté la Terre, les astronautes peuvent espérer recevoir leurs vaccins. Walker a déclaré que les médecins de vol de la NASA avaient dit aux astronautes de l’équipage 1 qu’ils seraient vaccinés dans les sept à 10 jours suivant l’atterrissage.

Et bien sûr, il y a beaucoup à faire en plus de la pandémie pour les astronautes. Glover a noté que la première priorité de l’équipage après les éclaboussures sera de voir leurs familles et de passer environ six semaines à obtenir leur corps à nouveau habitués à la gravité .

Ensuite, les astronautes prendront la route pour parler de la mission avec les agences partenaires et le public – et, bien sûr, ils commenceront à se demander s’ils pourraient avoir un autre vol spatial dans leur avenir, que ce soit sur Crew Dragon ou sur un autre vaisseau spatial.

« Le Dragon est un véhicule merveilleux, et je serais heureux de voler plusieurs fois, mais il en va de même pour le navette spatiale et le Soyouz », a déclaré Noguchi, qui est le premier astronaute non américain à avoir piloté ces trois véhicules.« Je serai heureux de piloter trois véhicules spatiaux difficiles, mais maintenant la course est à savoir qui sera le premier à piloter le quatrième type différent. « (Le prochain véhicule orbital à piloter des humains sera probablement le CST-100 Starliner de Boeing à la fin de cette année , suivi de la capsule de l’équipage Orion de la NASA.)

Mais il y a de fortes chances qu’aucun d’entre eux ne soit pointilleux. « Vous ne laissez pas passer un trajet dans l’espace », a déclaré Glover.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour pour refléter le report de la NASA de la date d’arrivée de l’équipage 1 au samedi 1er mai.

