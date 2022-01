Après Cobra Kai : Ralph Macchio accepterait un nouveau film de Karaté Kid à deux conditions

Netflix

L’acteur a évoqué la possibilité de poursuivre la saga des films, mais a précisé ce qu’il devait faire pour que cela se produise.

©NetflixAprès Cobra Kai : Ralph Macchio accepterait un nouveau film de Karaté Kid à deux conditions.

cobra kai est actuellement l’un des contenus les plus populaires du service de streaming Netflix, puisqu’il a soulevé la fureur d’une grande partie des spectateurs du monde pour Karate Kid. Cette saga des années 80 a été présentée avec l’histoire Daniel La Russoqui connaît le seigneur Miyagi et ensemble, ils s’engagent sur une voie dans le sport, mais avec d’autres problèmes importants. Cela a été relancé avec la série et les chances qu’un nouveau film se développe augmentent. Que doit-il arriver ?

Le programme en est à sa quatrième saison, qui est arrivée sur la plateforme le 31 décembre 2021 et reste dans le Top 10 des plus choisis par les abonnés. Dans cette suite de l’intrigue, nous sommes conduits à une union entre LaRusso Oui Johnny Laurent faire face au sensei John Kreese et son dojo au All Valley Karate Tournament, mais pour égaliser les côtés, un visage familier sera également ajouté. Les fans ont apprécié les nouveaux épisodes, mais apparemment, il y a plus de plans.

+ Est-ce qu’un autre film de Karaté Kid arrive ?

La franchise est au sommet de la vague après la nouvelle première sur la plateforme, mais la réalité est que le premier succès a été généré sur YouTube Red avec ses deux premiers versements. Face à la résurgence d’un des grands classiques des années 80, la question de si à un moment il y aura un retour à la saga avec un film à venir, conformément à l’argument de cobra kai, Oui Ralph Macchio a répondu dans une interview avec Le journaliste hollywoodien.

L’acteur a avoué : « Je ne suis fermé à rien. Voyant à quel point la série a bien fonctionné, je serais idiot si je disais qu’un nouveau film ne fonctionnerait pas, donc je suis ouvert à cela. ». Cependant, il a révélé quelles sont ses conditions pour que ce travail soit réalisé : « Avec le bon contenu et la bonne production ». L’interprète de Daniel estime que vu la fureur du programme un nouveau long métrage aurait du succès, mais il est aussi conscient que ce n’est pas la priorité de Netflix, et il n’y a pas non plus de plan officiel à ce sujet.

« Même s’ils disent » Cobra Kai ne mourra jamais « , la réalité est que nous devons terminer cette série de la bonne manière. Espérons que Netflix nous donnera l’occasion de la terminer et que d’autres chapitres viendront d’autres manières », a assuré dans l’entretien. Pour le moment, la stratégie de la plateforme est de lancer la cinquième saison de cobra kai, qui n’a pas encore été annoncé si ce sera le dernier ou s’il y aura autre chose qui surprendra les fans.

