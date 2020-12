Après Audi, BMW sortira également de la Formule E

Le nombre de marques qui mettent fin à leur implication officielle dans la Formule E continue d’augmenter et après qu’Audi ait annoncé qu’elle quitterait cette compétition à la fin de la saison 2021, c’était au tour de BMW de quitter la Formule E.

La sortie de cette compétition interviendra à la fin de la saison 2021 (en même temps qu’Audi partira) et marque la fin de l’implication de BMW en Formule E, une implication qui dure depuis sept ans et cela depuis la cinquième saison ( celle de 2018/2019) de cette compétition comprenait même une équipe d’usine sous la forme de BMW i Andretti Motorsport.

En parlant de cela, depuis ses débuts dans la saison 2018/2019, BMW i Andretti Motorsport a remporté quatre victoires, quatre pole positions et neuf podiums pour un total de 24 courses.

Bien que BMW affirme que son implication dans la Formule E a permis un transfert de technologie réussi entre le monde de la compétition et les modèles de production dans des domaines tels que la gestion de l’énergie, ou l’amélioration de la densité de puissance des moteurs électriques, le La marque bavaroise affirme que les possibilités de transfert de connaissances et d’avancées technologiques entre la Formule E et les modèles de production ont été épuisées.

Et après?

Avec le départ de BMW de la Formule E, une question se pose rapidement: sur quel domaine du sport automobile la marque bavaroise pariera. La réponse est très simple et peut même décevoir certains fans de sport automobile: aucune.

Contrairement à Audi, qui envisage désormais de parier non seulement sur le Dakar mais sur un retour aux 24 Heures du Mans, BMW n’a pas l’intention de parier sur un autre domaine du sport automobile, affirmant: «l’orientation stratégique du groupe BMW évolue dans le domaine de la mobilité électrique ».

Avec l’objectif d’avoir un million de véhicules électrifiés sur les routes d’ici fin 2021 et de voir ce nombre passer à sept millions d’ici 2030, dont 2/3 seront 100% électriques, BMW veut se concentrer sur son offre de modèles routiers et leur production.

Bien qu’il se prépare à abandonner la Formule E, comme prévu, BMW a réaffirmé que lors de sa dernière saison de compétition, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer de bons résultats sportifs avec la BMW iFE monoplace.21 conduite par l’allemand Maximilian. Günther et le britannique Jake Dennis.