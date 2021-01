Après 5 ans d’absence. Toyota regagne le titre de plus grand constructeur mondial

Après cinq ans aux mains du rival européen Volkswagen, Toyota revendique à nouveau le titre de plus grand constructeur automobile mondial, dans une année au cours de laquelle, bien qu’atypique, en raison de la pandémie de coronavirus, le constructeur japonais a tout de même réussi à vendre plus de 9,5 millions de véhicules.

Selon le North American Automotive News, Toyota Motor Corporation aura réussi à mieux résister aux effets des usines, des concessionnaires, et même des pays fermés, enregistrant une baisse des ventes de « seulement » 11 pour cent, par rapport à 2019.

Le rival du groupe Volkswagen, qui, il y a cinq ans, avait «volé» le titre du plus grand groupe automobile du monde, en termes de ventes, à Toyota, a fini par chuter, dans toutes ses marques, d’environ 15%.

Cinq ans plus tard, Toyota a retrouvé le titre de plus grand constructeur mondial

Ainsi, alors que le constructeur européen a terminé l’année 2020 avec un total de 9,31 millions de voitures vendues dans le monde, le constructeur japonais a atteint la fin de la même année, avec 9,53 millions de véhicules vendus.

Même sans la variété de marques du concurrent direct, Toyota a ainsi fini par supplanter le rival allemand, et, disons-le, avec pratiquement la même marge – environ 22 mille voitures – que le groupe Volkswagen avait réussi en 2019, afin de conserver la première place.

Une joie de courte durée?

Malgré ce retour sur le «trône», Automotive News avance également que la joie de Toyota devrait être de courte durée. En effet, selon la même publication, toutes les prévisions pour 2021 indiquent que Volkswagen récupère le titre plus tard cette année. Bien que, avec l’alternance en premier lieu, rester dans les années à venir.

Après cinq ans en tête, le groupe Volkswagen a été dépassé par Toyota en 2020

Selon les données de la société d’études de marché IHS Markit, Toyota devrait continuer à enregistrer une croissance des ventes mondiales jusqu’au milieu de la présente décennie, accompagnant une croissance mondiale qui devrait se poursuivre. Puisque, en 2021, principal moteur de cette croissance, par exemple sur le marché américain, elle pourrait devenir la Supra – le seul modèle, parmi toute la gamme du constructeur japonais, à enregistrer une augmentation des ventes.

Volkswagen plus ambitieux

Cependant, le groupe Volkswagen et Toyota Motor Corporation ont déjà annoncé des plans pour développer, produire et lancer une série de nouveaux véhicules électriques et électrifiés. Bien que, avec le constructeur allemand, se montrant nettement plus ambitieux, en garantissant publiquement qu’il compte atteindre 2029 avec une offre dont 75% des propositions, seront 100% électriques.

L’ID.3 est le premier modèle d’une toute nouvelle famille de tramways, dont le groupe Volkswagen espère pouvoir représenter 75% de l’offre totale du constructeur

Dans le même temps, Volkswagen affirme également avoir l’intention de vendre, aux côtés de ce peloton de véhicules électriques, une soixantaine de véhicules hybrides.

