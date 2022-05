Après 42 jours dans le noir : quelle est la prochaine première chilienne sur Netflix

in

Le Chili a fait ses débuts en tant que nation produisant du contenu Netflix avec 42 Days in the Dark et prépare déjà un titre à venir. Sachez ce que c’est !

©NetflixAprès 42 jours dans le noir : quelle est la prochaine première du Chili sur Netflix.

Ces dernières années, le service de streaming Netflix a réalisé une expansion positive en termes de réalisations de son contenu dans le monde entier. Après les succès hispaniques, ils se sont concentrés sur la création de productions en Espagne, au Mexique et en Argentine, mais ils viennent de faire leurs débuts avec le Chili avec la mini-série 42 jours dans le noircréé le 11 mai. Quel est le prochain projet du pays sur la plateforme ?

Basée sur un événement réel, cette fiction récemment publiée suit l’affaire Haeger de 2010 avec Claudia Di Girolamo, Aline Küppenheim, Gloria Münchmeyer et Amparo Noguera, entre autres, comme protagonistes. L’histoire captivante tourne autour d’une femme qui cherche à retrouver sa sœur disparue, mais en même temps elle doit lutter contre la négligence des institutions, les préjugés de la solitude et le harcèlement des médias.

+ Le prochain projet du Chili sur Netflix

Après les grandes critiques reçues pour 42 jours dans le noir, le public appréciera de savoir que la prochaine production chilienne a déjà été annoncée au sein de la plateforme. C’est un film qui s’appelle Patience brûlantequi jouera Andrew Bargsted et Vivianne Dietz. Tous deux seront plongés dans une nouvelle histoire romantique qui aura des clins d’œil à l’histoire récente du Chili.

« L’histoire d’amour d’un jeune pêcheur qui rêve d’être poète, et qui en devenant le facteur de Pablo Neruda, s’implique dans un monde de métaphores et de vers pour réaliser non seulement son désir d’écrivain, mais aussi pour conquérir Beatriz, la femme de ses rêves », avance son argumentation officielle. Ce sera une adaptation du roman homonyme d’Antonio Skármeta, réalisé par Rodrigo Sepulvéda.

+Quand Ardiente Paciencia est-elle diffusée ?

Son tournage a commencé il y a un peu plus d’un mois et Pour le moment, aucune date de sortie pour A n’a été officialisée.Patience brûlante sur netflixmais nous pouvons estimer que ce sera dans les derniers mois de cette année ou au début de 2023. Les résultats de 42 jours dans le noir en tant que premières séries chiliennes sur la plateforme, elles portent leurs fruits pour laisser place au premier film original, ce qui le rend très attendu par le public latino-américain en général.

