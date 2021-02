Après 4 ans sur iOS, Google étend une fonction spéciale de son application à Android

« Les gens voient également » recommandera du contenu lié à une recherche que vous effectuez dans l’application Google.

Google teste un nouvelle fonction pour le navigateur intégré dans votre application de recherche Android. Une fonction qui, curieusement, a été active 4 ans dans l’application pour iOS.

C’est la nouvelle fonctionnalité de l’application Google sur Android

Comme on peut le lire dans 9to5Google, la société américaine vient d’intégrer un nouvelle fonction dans le navigateur intégré de votre application Android qui recommandera du contenu lié à une recherche que nous avons effectuée.

Google révèle comment fonctionne sa célèbre saisie semi-automatique et pourquoi certains résultats n’apparaissent plus

Cette nouveauté est présente dans la version bêta 12.4 de l’appli Google et il apparaîtra lorsque nous accédons au navigateur de l’application, qui sera ouvert en cliquant sur un lien dans l’application elle-même ou dans Discover.

La première chose que nous pouvons voir dans ce navigateur est que l’emplacement des menus a été déplacé du haut vers le bas, où nous trouvons les boutons pour naviguer d’avant en arrière, le bouton de partage et le bouton de menu qui a les options suivantes: mettre à jour, ouvrir dans Chrome, rechercher sur la page, les paramètres du navigateur et envoyer des commentaires.

Arrivés à ce point, si nous glissons notre doigt du bas vers le haut, une nouvelle section apparaîtra, qui sera placée au-dessus de la vue précédente, avec le logo Google au centre et un titre juste en dessous: Les gens voient également (« Les gens voient aussi »), qui nous montrera un flux d’articles et de vidéos liés à la recherche que nous avons effectuée. Ces informations nous seront présentées, dans certains cas, sous forme de cartes pleine largeur et dans d’autres cas, sous forme de carrousel.

Google explique comment fonctionne Google

Cette nouvelle fonctionnalité de l’application Google pour Android fera probablement passons plus de temps dessus car il va recommander du contenu lié aux informations que nous recherchons. Quelque chose de positif depuis il nous sera plus facile de collecter toutes les informations pertinentes sur un sujet spécifiquement, rapidement et facilement.

