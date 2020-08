Après 15 ans et trois générations. Bentley célèbre 40000 unités Flying Spur

Constructeur britannique de voitures hyper-luxe, Bentley célèbre un autre moment historique: le modèle Flying Spur vient de voir ses 40000 modèles sortir de la chaîne de montage. Ceci, 15 ans et trois générations, après avoir été introduit pour la première fois au monde …

Conçue, motorisée et assemblée à la main au Royaume-Uni, la Bentley Flying Spur provient encore aujourd’hui de la chaîne d’assemblage de Crewe, d’où elle part pour un total de 68 marchés dans le monde, où la marque britannique opère.

Cependant, malgré cette répartition, c’est en Chine et aux Amériques que le modèle est le plus largement accepté. Les marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie-Pacifique n’apparaissent qu’après… et, pas forcément, dans cet ordre.

Originaire du R-Type Continental de 1952, la désignation Flying Spur est apparue, pour la première fois, dans la S3 Continental Flying Spur, commercialisée entre 1962 et 1965. Période qui a suivi une interruption de 40 ans dans l’utilisation du nom.

Le renouveau a eu lieu ce siècle, en 2005, sous la forme de la berline de la famille Continental. Avec la Bentley Continental Flying Spur affichant alors une imposante W12 et une transmission intégrale, partageant la plate-forme avec l’Audi A8 et la Volkswagen Phaeton.

Grâce à ces attributs, la Continental Flying Spur a pu annoncer une vitesse maximale de 312 km / h, devenant ainsi un modèle particulièrement agréable pour les fans de la marque britannique, en raison de la façon dont elle combinait un luxe immense et des performances.

Avec la deuxième génération, lancée en 2013, le modèle a fini par se passer de l’appellation Continental, devenant connu, uniquement et uniquement, par Flying Spur. Ceci, dans une tentative, également, de le différencier de la Continental GT, avec laquelle il partageait la construction.

Dès lors et au cours des six années qui ont suivi, la Bentley Flying Spur a été successivement modernisée et raffinée, avec l’évolution comprenant l’introduction d’un nouveau V8 4.0 Twin Turbo.

Enfin, en 2019, la troisième et actuelle génération a été créée, construite sur la base d’une nouvelle plateforme MSB, partagée, une fois encore, avec la Continental GT, mais aussi avec la Porsche Panamera.

Avec la production de 40000 exemplaires marqués, la Bentley Flying Spur représente, aujourd’hui, l’apogée de la marque britannique, surtout après le retrait de la Mulsanne, plus tôt cette année et avec le mythique bloc V8 de 6,75 litres, du catalogue.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂