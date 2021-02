Apprentissage automatique, imagerie satellite utilisée pour suivre les mouvements des moustiques porteurs de maladies

25 févr.2021 09:49:23 IST

Les chercheurs ont maintenant utilisé une approche d’apprentissage automatique pour suivre les moustiques porteurs de maladies. Selon un Libération par l’Utah State University, une équipe a étudié la connectivité du paysage chez la femme Aedes aegypti moustique, principal vecteur de propagation de la dengue, du chikungunya et du Zika. Selon la déclaration, même si les humains n’aiment pas les moustiques, ils aiment les humains. Parlant des résultats, le biologiste et co-auteur de l’étude Norah Saarman a déclaré que le Aedes aegypti est une espèce envahissante en Amérique du Nord qui s’est répandue dans l’ensemble des États-Unis. Alors que le moustique est une espèce nuisible aux États-Unis depuis des siècles, il est originaire d’Afrique et a été probablement amené vers le nouveau monde sur des navires utilisés pour l’exploration et la colonisation.

Le chercheur a déclaré qu’ils examinaient la connectivité génétique de l’espèce à mesure qu’elle s’adapte à de nouveaux paysages et élargit son aire de répartition. Saarman a ajouté que l’approche utilise un algorithme de forêt aléatoire qui leur permet de surmonter les contraintes des modèles spatiaux classiques, tout en combinant les avantages de l’apprentissage automatique et de l’optimisation interactive, permettant aux chercheurs d’intégrer des données génétiques et environnementales.

Les auteurs de l’étude affirment que dans sa maison natale africaine, le moustique était un habitant de la forêt, puisant sa nourriture dans des endroits à peine peuplés d’humains. Cependant, il s’est depuis spécialisé pour se nourrir d’humains et prospérer dans les zones touchées par l’homme.

Le modèle d’apprentissage automatique et les images satellitaires fournies par la NASA les ont aidés à combiner des données spatiales avec des données génétiques pour explorer le mouvement spécifique des moustiques, a déclaré Sarmaan. Les moustiques sont attirés par les réseaux humains de transport, a-t-elle ajouté, indiquant que des activités telles que les pépinières transportent par inadvertance des insectes vers de nouvelles zones.

Sarmaan a ajouté qu’ils espèrent que les outils qu’ils développent pourront aider à identifier des méthodes efficaces pour maintenir une population de moustiques suffisamment petite pour éviter la transmission de maladies.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans le numéro du 22 février du Actes de l’Académie nationale des sciences.

.

