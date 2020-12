Apprenez à connaître (probablement) la seule Mercedes-Benz 190 V12 existante

«Mon plan était d’assembler la plus petite voiture des années 80 et 90 (de Mercedes) avec le plus gros moteur à l’époque.» C’est ainsi que Johan Muter, néerlandais et propriétaire de JM Speedshop, justifie sa création pour combiner Bébé-Original Benz, le vénérable Mercedes-Benz 190, avec le M 120, le premier V12 de série de la marque star, présenté pour la première fois dans la Classe S W140.

Un projet à la fois intrigant et fascinant qui a débuté en 2016 et qui a été documenté, de manière beaucoup plus détaillée, dans une série de vidéos – plus de 50 – sur sa chaîne YouTube, JMSpeedshop! Une tâche exigeante, qui a duré trois ans et demi, ce qui correspond à plus de 1500 heures de travail.

La Mercedes-Benz 190 utilisée date de 1984, importée d’Allemagne en 2012, et était à l’origine équipée du quatre cylindres de 2,0 litres (M 102), toujours avec un carburateur. Pour mener à bien le projet, il a d’abord fallu trouver un V12, qui a fini par provenir d’un S 600 (W140), un corps long.

Selon Muter, le S600 a déjà enregistré 100 000 kilomètres, mais il avait besoin de beaucoup d’attention (des réparations étaient nécessaires sur le châssis, ainsi que certains composants électroniques manquaient). La chaîne cinématographique, par contre, était en bon état et cette «transplantation» complexe a commencé.

Transformation profonde

Les changements nécessaires au 190 pour que le V12 s’adapte et gère toute sa puissance de feu supplémentaire étaient plus que nombreux, à commencer par la création d’un nouveau sous-châssis avant et de supports moteur.

De plus, il s’agissait d’un «assaut» sur les composants d’origine Mercedes-Benz. La S 600 «sacrifiée» utilisait également ses ventilateurs, le radiateur de transmission, le différentiel et l’essieu arrière, ainsi que les essieux à cardan (raccourcis). La transmission automatique à cinq vitesses provenait d’une CL600 de 1996, le système de freinage avant d’un SL 500 (R129) et l’arrière d’un E 320 (W210) – tous deux mis à jour avec des disques et des étriers Brembo – tandis que la direction était également hérité d’un W210.

Pour couronner le tout, nous avons de nouvelles roues de 18 ″ qui semblent énormes sur la petite Mercedes-Benz 190, issue de la Classe S, génération W220, qui sont enveloppées de pneus de 225 mm de large à l’avant et de 255 mm à l’arrière. Car, comme le disait déjà une marque de pneumatiques, «la puissance ne sert à rien sans contrôle», ce 190 V12 a vu sa suspension être complètement revue, désormais suspendue par un kit coilover – permet le réglage de l’amortissement et de la hauteur – et des coussinets spécifiques.

V12 (légèrement) plus puissant

La star de cette transformation est sans aucun doute le M 120, le premier V12 de série de Mercedes-Benz qui a atteint le marché avec 6,0 litres de capacité pour délivrer 408 ch, contre 394 ch quelques années plus tard.

Johan Muter, a également concentré son attention sur le moteur, en particulier l’ECU (unité de commande électronique du moteur), étant une nouvelle unité VEMS V3.8. Cela a commencé à optimiser le fonctionnement du moteur pour recevoir du E10 (essence à 98 octane), ce qui a amené le V12 à libérer un peu plus de puissance, environ 424 ch, selon Muter.

La transmission automatique a également vu son unité de commande électronique être reconfigurée pour permettre des passages plus rapides lors d’une conduite plus … engagée. Et, en supplément, il a également reçu quelques onglets pour passer la relation d’une classe C, génération W204.

Même avec ce moteur colossal installé, le Mercedes-Benz 190 V12 ne charge que 1440 kg sur la balance (avec le réservoir plein) avec 56% du total à appliquer à l’essieu avant. Comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’un Bébé-Benz vraiment rapide. À quelle vitesse? La vidéo suivante clarifie tous les doutes.

Johan Muter dit que malgré les performances, la voiture est très facile et très bonne à conduire. Comme nous l’avons vu dans la vidéo, il faut moins de cinq secondes pour atteindre 100 km / h et un peu plus de 15 secondes pour atteindre 200 km / h, Matériel des années 90 qui n’étaient pas faites pour les grandes courses est remarquable. La vitesse maximale théorique est de 310 km / h, même si son créateur et propriétaire n’a toujours pas donné plus de 250 km / h à sa création.

Loup en peau d’agneau

Sans les méga-roues – au moins ces roues de 18 pouces ont l’air d’être montées sur la petite berline – et ce 190 V12 est presque passé inaperçu dans la rue. Il y a des détails, au-delà des jantes, qui révèlent que ce n’est pas n’importe quel 190. Les plus évidents sont peut-être les deux prises d’air circulaires situées là où se trouvaient les feux antibrouillard. Même les deux sorties d’échappement – système d’échappement spécifique, de Magnaflow – à l’arrière sont assez discrètes, compte tenu de tout ce que ce 190 cache.

Pour ceux qui ont des yeux de lynx, il est également possible de voir que ce 190, bien qu’il soit de 1984, est livré avec tous les éléments de lifting que le modèle a reçus en 1988. À l’intérieur, il y a aussi des modifications, mais la plupart d’entre elles sont subtiles. Par exemple, les revêtements en cuir provenaient de 190 E 2,3-16 en 1987.

Le look discret, élégamment fini par la couleur choisie pour la carrosserie, une combinaison bleu / gris (couleurs tirées du catalogue Mercedes-Benz), est résolu et correspond parfaitement aux goûts de son créateur. Il préfère les voitures qui ne révèlent pas tout ce qu’elles ont – sans aucun doute cela s’applique parfaitement à cette 190.

Près de 69 000 €!

Cette seule Mercedes-Benz 190 V12 est maintenant en vente seule, pour un montant approximatif de 69 mille euros!

Qu’il soit exagéré ou non, je vous laisse le soin, mais pour ceux qui s’intéressent à la transformation, mais qui ne peuvent apprécier le style discret de ce 190, Mute dit qu’il peut installer un bodykit distinct, comme le plus extravagant des 190 EVO 1 et EVO 2 Et il pense toujours à mettre des vitres électriques devant et derrière – le travail du créateur ne s’arrête jamais …

Pour connaître plus en détail cette machine unique, Muter a récemment publié une vidéo montrant son 190 V12 plus en détail, nous guidant également à travers les modifications apportées: