Apprendre à connaître l’auteur-compositeur-interprète Willow Raye

Pour l’auteur-compositeur-interprète Willow Raye, 2020 a été une année de croissance personnelle. Sa chanson «Numb» mettant en vedette Bobby Raps s’est classée parmi les 50 premières places du palmarès iTunes Top Songs, et Willow a suivi ce succès en sortant ses nouveaux singles «ADHD» et «Never Call You Again». Récemment, Showbiz 45Secondes.fr a rencontré Willow pour discuter de ses nouvelles chansons et de ses projets musicaux à venir.

Willow Raye est un écrivain dans l’âme

«J’ai toujours été un écrivain», a déclaré Willow à Showbiz 45Secondes.fr au téléphone.

Après s’être lancée dans la musique et l’écriture de chansons il y a trois ans, Willow a sorti sa chanson «Deja Vu» en 2019.

«Je suis nouveau dans ce domaine. Mais j’aime ça », a-t-elle déclaré.

Alors que Willow a déplacé son attention de l’écriture de poésie à l’écriture de chansons, elle pense que les deux sont étroitement liés.

«Je me concentre principalement sur l’écriture de chansons en ce moment, mais je pense que les deux vont de pair», a-t-elle déclaré. «Je veux dire, j’écrirai des poèmes, puis j’enlèverai des lignes du poème et je le mettrai en musique et en quelque sorte le baserai sur ce que j’écris pour la musique.

Son succès avec ‘Numb’

Willow a sorti la version originale de sa chanson «Numb» en 2019. Elle a contacté Bobby Raps au plus fort de la pandémie de coronavirus (COVID-19) pour voir s’il serait prêt à être présenté sur la piste. Il a accepté et la collaboration a atteint la 49e place du classement iTunes Top Songs.

Autant Willow aimait regarder sa chanson gravir les palmarès d’iTunes, autant elle n’a pas commencé à faire de la musique avec la cartographie comme objectif.

«Je sors ma musique parce que ça me rend heureuse et c’est comme quelque chose qui me guérit vraiment», a-t-elle déclaré à Showbiz 45Secondes.fr. «Je ne mets pas tout mon succès autour des chiffres. J’essaie de définir mon succès en étant fier de la chanson avant même qu’elle ne soit sortie parce que je me dis: «Je ne peux pas croire que j’ai écrit ça. Je suis si fier de moi.' »

Willow Raye sur son nouveau son

Lorsque Willow a commencé sa carrière musicale, sa musique avait un son EDM. Cette année, l’auteur-compositeur-interprète s’est éloigné de l’EDM et des pistes de danse. Au lieu de cela, elle se concentre sur la sortie de chansons avec une influence alternative.

« Il y a toujours Willow Raye, comme un son principal de Willow Raye je pense », a déclaré Willow.

Elle attribue cette cohérence à sa voix, en disant: «Je pense que c’est un peu une pièce cool sur les morceaux que je fais maintenant parce qu’ils sont très grungy… Mais ensuite j’arrive avec ma voix de bébé à la Britney Spears. Et je pense que c’est une sorte de contraste sympa.

Avec sa musique et ses écrits, Willow apporte une forte énergie féminine. Par sa vulnérabilité et sa réflexion sur les relations amoureuses passées, elle vise à transmettre le message que les humains sont des créatures multidimensionnelles.

«Je pense que la clé d’une bonne musique est simplement d’être vulnérable et de ne pas cacher ses émotions», a-t-elle déclaré.

‘ADHD’ et ‘Never Call You Again’ présentent le nouveau son de Willow Raye

«ADHD» marque la première chanson de Willow avec son nouveau son alternatif. La chanson alternative-pop est un excellent exemple de sa capacité à rendre un sujet amusant et léger grâce à son écriture.

Interrogé sur l’inspiration du morceau, Willow a ri et a répondu: «Eh bien, j’ai un TDAH … Je pense que c’est comme une chanson vraiment amusante et cela montre vraiment ma personnalité.

Après la sortie de «ADHD», Willow a sorti une autre chanson intitulée «Never Call You Again».

«J’ai vraiment adoré le rythme sur celui-là, et je me suis dit: ‘Je dois écrire quelque chose là-dessus’», a-t-elle déclaré à propos de la chanson.

Les fans peuvent s’attendre à ce que Willow Raye continue de sortir de la musique. Sa chanson «Dark Waters» sortira plus tard ce mois-ci, et Willow taquina que c’était la «chanson la plus émouvante et la plus vulnérable» qu’elle ait jamais écrite. En décembre, elle prévoit de sortir une chanson intitulée «Manic». Pour l’avenir, son objectif pour 2021 est de sortir un EP ou un album complet.

Pour tout auteur-compositeur-interprète en herbe qui craint de se lancer dans l’industrie, Willow pense que le plus important est d’être fier du travail réalisé.

«… Quelqu’un a toujours quelque chose à dire, c’est juste inévitable…», a déclaré Willow. «De toute façon, vous faites quelque chose que vous aimez. C’est tout ce qui compte. »