Apporter des échantillons de Mars sur Terre pourrait coûter 1 milliard de dollars supplémentaires, mais la NASA devrait totalement le faire, disent les experts

Tenant un morceau de Mars dans un laboratoire sur Terre fait partie des rêves les plus ambitieux des scientifiques planétaires, et la NASA et son homologue européen veulent faire de ce rêve une réalité.

Cela en vaut la peine, mais ce ne sera pas facile, un groupe d’experts indépendant qui a passé deux mois à étudier les plans existants, a déclaré dans un nouveau rapport à la NASA. Ce rapport contient 44 conclusions et 44 recommandations destinées à identifier et à atténuer les faiblesses des plans actuels et des systèmes bureaucratiques liés à la mission, tout en avertissant que la mission risque de manquer ses objectifs actuels en matière de coût et de calendrier. Vous pouvez lire le rapport ici (PDF) .

« Nous pensons à l’unanimité que le Programme de retour d’échantillons sur Mars devrait continuer; nous pensons que sa valeur scientifique sera extraordinairement élevée, avec le potentiel de découvertes qui changeront le monde sur le plus proche voisin planétaire de la Terre, et peut-être sur une origine indépendante de la vie dans un autre monde », David Thompson, président du comité d’examen indépendant et ancien président de La société spatiale commerciale Orbital ATK (qui fait maintenant partie de Northrop Grumman Space Systems), a déclaré lors d’une conférence de presse tenue mardi 10 novembre. , programme techniquement exigeant et complexe sur le plan opérationnel. «

Bien que le conseil d’administration ait constaté que les engins spatiaux ultérieurs cruciaux de la mission pourraient être lancés en 2026, car la NASA et le Agence spatiale européenne (ESA) espère actuellement, la prochaine fenêtre de lancement, qui est en 2028, pourrait bien être plus probable. La NASA prévoit de continuer à cibler la date de lancement antérieure et de retarder la ligne si nécessaire, a souligné la direction de l’agence.

« Fondamentalement, la façon dont nous interprétons l’ensemble collectif de recommandations est à toute vapeur », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, lors de la conférence de presse. « La dernière chose que nous voulons faire est de tourner un interrupteur tout de suite, sans vraiment étudier cela et regarder toutes les options. »

Le conseil a également suggéré qu’étant donné ce retard potentiel et d’autres facteurs, un pari plus sûr serait de budgétiser entre 3,8 et 4,4 milliards de dollars, peut-être 30% de plus que le nombre actuellement utilisé par la NASA.

Un projet ambitieux

La NASA a créé le comité d’examen indépendant en août pour évaluer les premiers plans de la plus grande suite de missions de retour d’échantillons sur Mars et identifier les problèmes potentiels le plus tôt possible.

Comme prévu, le Programme de retour d’échantillons sur Mars est une vaste entreprise partagée par deux grandes agences spatiales qui nécessiteront plusieurs engins spatiaux distincts fonctionnant pendant plus d’une décennie, sans parler du premier lancement de fusée depuis la surface de la planète rouge et d’une multitude de mesures pour empêcher la contamination des échantillons.

Le rapport se concentre sur les aspects futurs des vols spatiaux de la mission – comment Persévérance et son personnel interagira avec les futures missions, à quoi ressembleront ces vaisseaux spatiaux et le processus compliqué consistant à faire sortir cette précieuse cargaison en toute sécurité de la surface de Mars et dans des laboratoires sur Terre. (La mission nécessitera également une nouvelle installation de conservation des échantillons, que le conseil n’a pas évaluée.)

L’exploration de Mars n’est jamais facile. La planète rouge est connue pour son calendrier de lancement délicat, avec des opportunités favorables espacées de 26 mois, des communications lentes et conditions d’atterrissage périlleuses .

«Chaque mission sur Mars a des choses qui nous inquiètent», a déclaré Jeffrey Gramling, directeur du programme Mars Sample Return de la NASA, lors de la conférence de presse.

La NASA et l’ESA espèrent également lancer la mission alors que le rover Mars 2020 Perseverance, actuellement en route vers la planète rouge, est toujours opérationnel. Le rover atterrira sur Mars le 18 février et travaillera sur la surface de la planète rouge pendant au moins une année martienne (687 jours terrestres), bien que de nombreux explorateurs robotiques de la NASA soient restés actifs bien plus longtemps que la durée de leur mission principale.

Et ce n’est pas comme si la NASA avait une tonne de temps libre: les deux principaux centres de fabrication d’engins spatiaux de l’agence ont les mains pleines d’autres projets ambitieux comme le James Webb et romain télescopes spatiaux et Europa Clipper mission. Le comité d’examen recommande donc une série de mesures pour s’assurer que la NASA partage soigneusement le travail entre ses centres et puisse s’appuyer sur l’expérience antérieure.

« La seule raison pour laquelle nous l’avons fait est d’améliorer nos chances de succès en ouvrant grand les yeux », a déclaré Zurbuchen à propos du processus d’examen indépendant. « Je veux que nous nous mettions vraiment au défi pour les missions, mais nous voulons le faire à chaque fois en gardant les yeux ouverts et en apprenant de chaque opportunité que nous avons. »

Représentation d’un artiste du rover Mars 2020 de la NASA, Perseverance, stockant des échantillons de roches martiennes dans des tubes pour qu’un rover ultérieur les récupère et les transporte sur Terre. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Diable dans les détails

Bon nombre des recommandations du rapport sont profondément bureaucratiques, comme la prise en compte du partage du travail entre les différents centres de la NASA, qui travaillent tous sur de nombreux autres projets, et la mise en place de moyens d’héberger le personnel de la NASA et de l’ESA dans les installations de l’autre.

Le conseil a également recommandé des changements de gestion à la mission Mars 2020. On incorporerait maintenant la surveillance du rover dans un programme plus large de retour d’échantillons de Mars plutôt que d’attendre que les futures missions soient en cours; un autre verrait les activités liées au retour d’échantillons prioritaires au-dessus des autres travaux possibles de Perseverance.

Un autre problème soulevé dans le rapport était la question de savoir si la NASA et l’ESA ont pleinement exploré toutes leurs options pour la conception la plus réussie d’éléments spécifiques de la mission. Le rover d’extraction d’échantillons, par exemple, s’appuie sur le modèle européen / russe ExoMars rover devrait être lancé en 2022, mais pourrait bénéficier d’améliorations supplémentaires de la mobilité, par exemple. Actuellement, toutes les missions de surface prévues sont conçues pour être alimentées par l’énergie solaire, mais l’ajout de l’énergie nucléaire peut rendre la mission moins vulnérable.

Et le rapport note qu’en plus de la complexité stupéfiante de l’effort de retour d’échantillons sur Mars, il n’est pas ouvert à beaucoup de ce que le jargon de la NASA qualifie de « descoping » – essentiellement, des coins qui peuvent être coupés en cours de route si une mission fait face à un budget ou calendrier des insuffisances.

L’une des rares mesures que les agences pourraient utiliser si l’entreprise se retrouve dans un coin serait de retarder le lancement d’un ou de plusieurs des derniers vaisseaux spatiaux de la mission, que la NASA et l’ESA visent provisoirement pour 2026.

La prochaine opportunité de lancement vers Mars arrive en 2028, mais plus tard et les choses se compliquent. Si les missions de surface glissent dans les années 2030, les principaux composants du projet devront être révisés, a déclaré Peter Theisinger, membre du comité d’examen indépendant, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie lors de la conférence de presse. « Le conditions à votre arrivée sur Mars «Les opportunités de lancement après 2028 n’arrivent pas à une saison très attractive», a déclaré Theisinger.

Mais malgré toutes les complications, amener des roches martiennes sur Terre est ça vaut le coup , le conseil d’administration est confiant. « La science serait très excitante », a déclaré Maria Zuber, membre du comité de révision et planétaire au Massachusetts Institute of Technology, lors de la conférence de presse.

« Nous avons fait beaucoup d’analyses in situ avec les roches de Mars à la surface de Mars, et celles-ci ont clairement été très précieuses », a-t-elle déclaré. « Mais ce que vous pouvez faire avec un rocher qui le ramène et travaille dans un laboratoire terrestre … [the samples] produira une chronologie essentiellement de l’histoire de ce qui se passait dans ce cratère. «

