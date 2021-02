Application Netflix avec une nouvelle fonctionnalité de téléchargement, initialement réservée aux utilisateurs d’Android

Netflix déploie une nouvelle fonctionnalité pour son application pour smartphone. Comme pour Smart Download il y a trois ans, cette fois, les utilisateurs d’Android seront les premiers à profiter de la nouvelle fonction.

La nouvelle fonctionnalité s’appelle « Téléchargements pour vous », comme annoncé par Netflix. Le géant du streaming charge automatiquement les films et séries sur votre smartphone en fonction de vos intérêts dès que vous êtes en WiFi.

Vous décidez de la quantité de contenu téléchargé

Mais ne vous inquiétez pas: votre smartphone ne sera pas bourré de nouveau contenu jusqu’au dernier kilo-octet gratuit. Bien plus, vous pouvez spécifier dans les paramètres la quantité d’espace de stockage que Netflix peut utiliser pour cela. Si vous ne libérez que quatre gigaoctets sur votre smartphone, seuls ceux-ci seront utilisés pour cela.

Pour une première ligne directrice: Netflix indique dans l’application que trois gigaoctets d’espace de stockage sur le smartphone correspondent à environ douze heures de contenu. Vous n’avez donc pas à vous soucier du fait qu’avec deux gigaoctets publiés, par exemple, vous ne recevrez qu’un seul épisode d’une série.

La différence avec Smart Download

Avec la fonction « Téléchargements pour vous », Netflix souhaite faire passer les recommandations de films et de séries à un nouveau niveau. Vous devriez toujours trouver du contenu dans l’application au cas où vous êtes hors ligne et avez oublié de démarrer le téléchargement intelligent.

Alors que «Downloads For You» est basé sur des recommandations, Smart Download télécharge uniquement les données de vos séries ou films préférés. Pour que lorsque vous êtes hors ligne, vous ne soyez pas en reste sur la terre ferme.

Les utilisateurs d’Android à un avantage

Comme pour le téléchargement intelligent, seuls les utilisateurs d’Android pourront dans un premier temps utiliser la nouvelle fonctionnalité Netflix. Il doit être déployé dans le monde entier à partir d’aujourd’hui. On ne sait pas quand les utilisateurs iOS en bénéficieront. La fonctionnalité de téléchargement intelligent n’est arrivée sur les appareils iOS que six mois après la sortie d’Android. Espérons que ce sera un peu plus rapide cette fois …