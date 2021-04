Application d’avertissement Corona: la mise à jour permet l’enregistrement via le code QR sur le smartphone

Les développeurs ont donné à l’application d’avertissement Corona une nouvelle mise à jour qui améliore principalement le suivi des contacts. L’application officielle du gouvernement fédéral dans la lutte contre la pandémie prend désormais en charge l’enregistrement rapide via QR code – similaire à l’application Luca, mais avec une protection des données plus élevée.

L’Institut Robert Koch a publié la version 2 de l’application d’avertissement Corona, écrit Chip. En plus des corrections de bogues, la mise à jour logicielle apporte une fonction importante qui a été annoncée il y a quelque temps: l’enregistrement simple des événements et des lieux à l’aide d’un code QR.

Voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité d’enregistrement

Nous nous souvenons: l’application Luca intègre cette fonctionnalité depuis un certain temps et de nombreux États fédéraux ont commandé des licences appropriées au développeur dans le cadre d’un suivi des contacts plus efficace. L’application d’avertissement Corona propose désormais également cette option: toute personne qui organise des événements ou possède une entreprise peut créer un code QR que les visiteurs peuvent scanner avec leur smartphone à l’arrivée et ainsi s’enregistrer. Il n’est pas nécessaire de laisser des notes manuscrites, sujettes à des erreurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite écrire automatiquement une entrée dans le journal de l’application d’avertissement Corona.

Si une personne est ensuite testée positive pour le coronavirus, l’application informe automatiquement toutes les autres personnes qui ont été enregistrées en même temps. Jusqu’à présent, les autorités sanitaires locales ont dû évaluer laborieusement des bouts de papier et informer les personnes concernées par téléphone ou par courrier. Avec la nouvelle fonctionnalité de l’application Corona Warning, ce processus devrait être considérablement simplifié et accéléré.





Quiconque a mis à jour l’application obtiendra directement une explication de la nouvelle fonctionnalité.



Image: © Capture d’écran ALLUMER 2021



Le statut de risque personnel prend en compte chaque enregistrement

La nouvelle fonctionnalité «check-in» occupe une place de choix dans la barre de menu inférieure. Quiconque appuie sur l’onglet reçoit une brève explication de la fonction la première fois qu’elle est appelée. Là, il est dit, par exemple, que le statut de risque déterminé prend en compte chaque enregistrement. Il est donc important de préciser la durée du séjour le plus précisément possible afin de pouvoir afficher des alertes en cas d’infection.

Toute personne souhaitant utiliser la fonction d’enregistrement doit au préalable donner explicitement son accord. L’application d’avertissement Corona se souvient de l’endroit où quelqu’un s’est enregistré pendant 16 jours. Si quelqu’un a ensuite été testé positif qui était au même endroit au même moment, l’avertissement est émis automatiquement au moyen d’un identifiant d’événement – même si le smartphone lui-même n’a pas reçu d’identifiant aléatoire de l’utilisateur qui a été testé positif. Cependant, il est également possible à tout moment de consulter vos enregistrements et de les supprimer si nécessaire. Dans ce cas, cependant, un avertissement n’est émis que si l’application a effectivement enregistré une rencontre avec un risque actif.

Quiconque planifie lui-même un événement peut créer un code QR

Quiconque planifie lui-même un événement peut également créer facilement un code QR à l’aide de l’application, qui peut ensuite être scanné par tous les visiteurs. Dans ce cas, l’application d’avertissement Corona a besoin d’informations sur l’emplacement ou l’événement, qui à son tour sont stockées sous forme codée dans un code QR. Selon l’application, il est important de fournir des informations aussi détaillées que possible afin de permettre un suivi sécurisé des contacts. Le code QR lui-même doit ensuite être mis à la disposition des clients pour numérisation sous forme numérique ou imprimée. Bien entendu, toutes les règles de distance et d’hygiène s’appliquent toujours.

Différences avec l’application Luca

Par rapport à l’application Luca, l’application d’avertissement Corona est beaucoup plus économique avec les données. Bien que la fonctionnalité semble presque identique à première vue, les processus en arrière-plan sont très différents les uns des autres. Par exemple, les utilisateurs doivent saisir leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone dans l’application Luca afin de pouvoir s’enregistrer dans des emplacements et des magasins via le code QR.

Cela présente l’inconvénient que les données sont stockées soit directement dans la boutique, soit sur un serveur et sont transmises aux autorités sanitaires en cas d’infection. Depuis un certain temps déjà, l’application Luca a également été vivement critiquée, par exemple le Chaos Computer Club réclame un frein d’urgence fédéral pour l’application Luca.

Aucune donnée personnelle ne doit être saisie avec l’application Corona-Warn, ce qui signifie que la confidentialité est mieux protégée. Cela présente l’inconvénient que la fonction est une fonctionnalité fermée qui avertit uniquement les utilisateurs qui utilisent également l’application. Cela signifie qu’aucun avertissement ne peut être reçu de la part des personnes qui ont été testées positives et qui ont rempli une feuille de papier sur place.