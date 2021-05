Application Android de Clubhouse en développement; devrait être déployé dans les prochaines semaines

5 mai 2021 18:54:59 IST

Clubhouse a commencé à tester en version bêta son application de mise en réseau vocale pour les appareils Android plus tôt cette année en janvier. Il a maintenant partagé des détails sur ce développement via un article de blog, en plus de mettre en évidence certaines mises à jour pour l’application iOS. Le blog indique que Clubhouse – qui continue d’être une plate-forme de réseautage sur invitation uniquement – avait commencé à déployer une version bêta approximative de son application Android à un groupe sélectionné de testeurs, et qu’il a hâte d’accueillir officiellement plus d’utilisateurs Android dans le giron. dans le temps à venir.

«Android n’est pas encore en ligne, mais nous avons commencé à proposer une version bêta approximative à une poignée de testeurs sympathiques. Si vous entendez quelqu’un dire qu’il utilise Clubhouse sur l’application Android officielle, merci de lui souhaiter la bienvenue! Nous sommes impatients d’accueillir davantage d’utilisateurs d’Android au Clubhouse au cours des prochaines semaines », a déclaré le blog de Clubhouse.

Les nouvelles modifications apportées à l’application Clubhouse iOS incluent des notifications améliorées, des suggestions de club et l’ajout d’une invite qui avertira les hôtes du club lorsque de nouveaux membres rejoindront la salle. Certaines améliorations ont été apportées à la prise en charge de l’accessibilité VoiceOver, qui permettra désormais aux utilisateurs d’identifier facilement le haut-parleur en utilisant le geste «Magic Tap».

Certains des développements récents de Clubhouse incluent l’introduction d’un programme d’accélérateur de création pour soutenir les créateurs dans le monde entier, pour développer leur public et animer des conversations. Il a également annoncé une fonctionnalité de monétisation qui permettra aux utilisateurs d’envoyer de l’argent aux créateurs.

Rappelant le lancement de Clubhouse en avril 2020 uniquement pour les utilisateurs iOS, l’application de chat audio sur invitation uniquement a gagné en popularité grâce à son concept simple en quelques mois seulement. Sa popularité a forcé ses contemporains, à savoir Facebook, Telegram, Twitter et Instagram à lancer leurs alternatives.

Initialement, Clubhouse a obtenu un deuxième tour de financement dirigé par Andreesen Horowitz, où il a partagé ses plans pour investir ces fonds pour développer une application Android, faire évoluer son infrastructure et sa technologie et introduire un nouveau programme de subventions aux créateurs.

Pour l’instant, il n’y a pas de mise à jour sur la sortie de l’application Android par Clubhouse. Mais comme il est déjà disponible pour certains utilisateurs sur le canal bêta, un déploiement pour un plus grand nombre d’utilisateurs pourrait être prévu dans les semaines à venir.

