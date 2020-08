Apple vaut désormais 2 milliards de dollars, le premier au monde: il a doublé sa valeur en 2 ans

Le jalon est soudainement devenu à portée de main ces dernières semaines, mais aucune entreprise au monde n’est jamais parvenue à l’atteindre: Apple est désormais la seule entreprise au monde à avoir touché et dépassé le 2 trillions de dollars en bourse. Le personnage historique a été touché aujourd’hui et il n’est pas facile à quantifier: il est 2 000 milliards, donné par le nombre d’actions Apple existantes sur le marché multiplié par la valeur de chaque action individuelle, cotée aujourd’hui à 468,28 €.

L’évolution des actions pendant le lock-out

La pandémie de coronavirus cela semblait avoir un impact non négligeable pour la maison Cupertino, qui fonde une grande partie de ses revenus sur la vente de produits impossibles à assembler pendant les mois du lock-out. La performance boursière reflète partiellement cette situation: la valeur des actions d’Apple est a chuté au sommet de la pandémie mais plus tard – quand les usines de fabrication en Chine ont commencé à rouvrir – a recommencé à grandir. Pas seulement ça: la croissance du titre a été faite encore plus raide qu’il ne l’était dans la période précédant immédiatement le déclenchement de l’épidémie à Wuhan.

Valeur doublée en 24 mois

À tel point qu’au cours des dernières semaines, on a parlé du cap des 2 milliards, tout comme l’augmentation de la valeur des actions a récompensé le PDG Tim Cook en le projetant dans le club milliardaire. Avec le jalon atteint dans ces heures, Apple ne confirme pas seulement l’entreprise plus coté en bourse de tous les temps, mais aussi capable de accumuler plus de valeur en moins de temps: le seuil du milliard de dollars avait été atteint par le groupe en août 2018, après 42 ans sur le marché; un peu plus de 24 mois plus tard, la société a doublé sa valeur, la faisant augmenter de un milliard de dollars en seulement deux ans.