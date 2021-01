Apple TV +: abonnement gratuit à nouveau prolongé de plusieurs mois

Les clients Apple TV + qui utilisent encore leur abonnement annuel gratuit ont des raisons d’être satisfaits: la société prolonge à nouveau la phase de test et prolonge la campagne jusqu’en juillet 2021.

Quiconque a acheté un appareil Apple en novembre 2019 bénéficiera le plus de l’extension: au lieu des douze mois gratuits initialement prévus pour tester en profondeur le nouveau service de streaming Apple TV +, ce serait alors un total de 21 mois à l’été 2021. .

Les contributions déjà payées seront remboursées

Dans des cas isolés, Apple peut avoir débité la redevance mensuelle de cinq euros pour Apple TV + du compte de l’utilisateur. Dans ce cas, les frais devraient être remboursés, comme l’écrit Heise, entre autres.

Un coup d’œil dans les paramètres révèle si le renouvellement gratuit est déjà entré en vigueur: Paramètres> Identifiant Apple, iCloud, Médias et achats> Abonnements. Les abonnements actifs pour Apple TV + devraient désormais indiquer que le service de streaming fonctionnera jusqu’en juillet 2021, après quoi il sera prolongé moyennant des frais.

Remarque Comme auparavant, l’abonnement gratuit n’était disponible que pour ceux qui avaient acheté un nouvel appareil Apple à la fin de 2019 ou au début de 2020. Toute personne qui décide actuellement de s’abonner à Apple TV + doit payer les frais mensuels dès le début et ne dispose que d’une période d’essai gratuite de sept jours.

Apple se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité

En octobre 2020, Apple a annoncé qu’elle prolongerait la phase de test de douze mois de trois mois supplémentaires jusqu’en février 2021. Plus récemment, Apple TV + a continué à ajouter de nouveaux films et séries à sa gamme, de sorte que le catalogue de titres s’est rapidement développé. Il semble plus important pour le groupe de garder ses clients engagés dès les premières heures et de les impressionner avec des productions complexes à grande échelle (comme « Greyhound ») que de faire des bénéfices.

Apple ajoutera bientôt d’autres titres à succès: en plus du drame « Cherry » avec Tom Holland dans le rôle principal, le prochain film de Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, « Killers of the Flower Moon », apparaîtra également sur Apple TV +.