Apple travaille sur une variété de Mac avec de nouvelles puces M2, susceptibles de les dévoiler à la WWDC 2022

La puce M1 d’Apple a été révolutionnaire pour sa gamme Mac. Maintenant, selon un rapport de l’analyste fiable d’Apple, Mark Gruma, le géant de la technologie basé à Cupertino est sur le point de révéler quelques détails sur sa prochaine gamme de produits Mac qui utiliseront les toutes nouvelles puces M2.

Apple teste actuellement une variété de Mac, 9 au total si l’on en croit le rapport qui utilise les nouvelles puces M2, sur un certain nombre d’applications tierces. Ces nouveaux appareils Mac incluent le prochain MacBook Air, un certain nombre de MacBook Pro, un tout nouveau Mac Pro et un nouveau Mac Mini.

Le nouveau MacBook Air comportera une version standard du chipset M2, qui aura 8 cœurs de processeur et 10 cœurs de GPU. Il y aura également un MacBook Pro d’entrée de gamme avec le même chipset que le MacBook Air M2. Le chipset M2 sera disponible en deux variantes pour la gamme Pro des MacBook, à savoir le M2 Max et le M2 Pro.

Apple travaille également sur un Mac Mini qui utilisera la puce M2 Pro et un nouveau Mac Pro doté de la puce M2 Max. Quant au successeur du M1 Ultra, Apple l’appellera probablement M2 Ultra ou M2 Extreme, et il est probable qu’il sera vu dans la nouvelle gamme de Mac Studios.

Tous ces éléments pourraient être dévoilés lors de l’événement WWDC qui doit avoir lieu en juin de cette année.

Apple teste également un Mac Mini avec le chipset M1 Pro qui se trouve actuellement dans les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d’entrée de gamme.

Apple avait décidé de passer des processeurs Intel et avait dévoilé les chipsets M1 en novembre 2020. La principale raison pour laquelle Apple a abandonné ses partenaires CPU de longue date est qu’un certain nombre de produits Mac, en particulier les MacBook Airs et MacBook Pro, avaient des problèmes thermiques. problèmes et étranglerait souvent thermique.

Compte tenu de la façon dont Apple cible les développeurs et les créateurs professionnels avec la gamme MacBook Pro, les problèmes de surchauffe auraient nui au géant de la technologie s’ils n’étaient pas intervenus et n’avaient pas conçu leurs propres processeurs.

Depuis son lancement, les chipsets M1 se sont avérés être un processeur puissant et ont constamment surpassé les processeurs Intel dans des tâches et des charges de travail similaires.

