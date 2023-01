Apple travaille peut-être sur une série de MacBook avec un écran tactile, susceptible de le lancer d’ici 2025

in

12 janvier 2023 14:47:18 IST

Apple développe une série de MacBook avec écrans tactiles, selon Mark Gurman de Bloomberg. Gurman affirme dans un tweet qu’un MacBook Pro à écran tactile pourrait apparaître dès 2025. De plus, Gruman mentionne que la nouvelle technologie OLED pourrait être utilisée à la place des écrans mini-LED actuellement utilisés dans les variantes 14 pouces et 16 pouces. des MacBook.

Gruman dit que sa source affirme que le projet semble en être à ses débuts, avec des ingénieurs « activement impliqués » dans la définition de certaines bases des écrans tactiles. Gurman affirme qu’il n’y a plus de plans fermes pour la sortie des Mac à écran tactile et que ces plans sont toujours sujets à changement. Selon Craig Federighi, vice-président senior du génie logiciel d’Apple, la société a précédemment abandonné des projets et produit des prototypes de Mac à écran tactile qui n’ont jamais été commercialisés.

Le MacBook Pro prévu, selon Gurman, comprendrait plus d’améliorations mais conserverait essentiellement son facteur de forme existant. Vous ne pourrez que taper et faire des gestes sur l’écran.

Ce serait une nouvelle direction importante pour Apple, si ce produit devait apparaître dans les rayons des détaillants. Malgré le succès d’iPadOS, Apple s’est tristement abstenu d’inclure des écrans tactiles dans ses ordinateurs macOS (et comme il a apporté des applications destinées aux écrans tactiles sur ses ordinateurs de bureau). Lors du lancement de l’iPad, Steve Jobs a notoirement appelé les ordinateurs à écran tactile et les gadgets qui utilisent des stylets, les qualifiant d' »ergonomiquement horribles ».

Au lieu d’ajouter des écrans tactiles aux ordinateurs portables, Apple a ajouté une barre tactile pour Mac à partir de 2016 jusqu’à ce qu’elle commence à être supprimée avec la sortie de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces repensés en 2021.

Mais depuis lors, la technologie s’est propagée à de nombreux ordinateurs Windows, et une abondance de modules complémentaires pour iPad ont essentiellement transformé la tablette en MacBook.

Bien que les ordinateurs portables avec écrans tactiles aient tendance à être utiles dans de nombreux cas, ne pas avoir cette fonctionnalité n’est pas exactement un facteur décisif pour quiconque. Cela dit, macOS nécessitera probablement une mise à jour importante s’il doit être utilisé avec un écran tactile.

