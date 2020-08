Apple supprime les outils de développement iOS et Mac d’Epic; Le conflit entre Fortnite et Apple s’intensifie

Il y a quelques jours, l’une des situations les plus particulières de l’industrie du jeu vidéo a éclaté ces derniers temps. Après quoi Jeux épiques introduire dans Fortnite une option de paiement qui dirigeait directement vers Jeux épiques (sans intermédiaires qui gardent un pourcentage de l’argent), Apple et Android ont retiré Fortnite de leurs magasins prétendant que cela allait à l’encontre de leurs politiques. Jeux épiques J’ai répondu avec une vidéo et une demande Et maintenant c’est Manzana celui qui agit à nouveau.

Comme ils l’ont confirmé depuis Jeux épiques, Manzana a informé l’entreprise que À compter du 28 août, il fermera tous les comptes de développeur de Épique, afin qu’ils ne puissent pas accéder à la plateforme App Store. Aussi, ce même jour, Manzana se retirera à Épique tous les outils de développement pour iOS et Mac, ne permettant pas à cette société de continuer à développer ou à mettre à jour ses produits sur des appareils de Manzana. Cela inclut le moteur graphique Unreal Engine, l’un des plus populaires et utilisés par des tiers pour développer des jeux pour iOS et Mac, et il semble que sa compatibilité avec les systèmes informatiques sera également affectée. Manzana.

Depuis Épique ont demandé aux tribunaux d’interdire la sanction, mais la réponse n’a pas encore été finalisée et nous devrons attendre pour voir si Manzana parvient enfin à écarter complètement Épique de votre magasin et de vos produits. Encore une fois, ce sera la justice qui interviendra dans la situation et il semble que les actions appropriées n’arriveront pas immédiatement mais seront retardées pendant un certain temps.

Pour le moment, il est clair que les utilisateurs de Manzana ils s’épuisent Fortnite, ainsi que de nombreux autres Android qu’ils ne pourront pas continuer à profiter de la populaire bataille royale tant que la situation entre les différentes entreprises impliquées ne sera pas résolue. Pendant, Jeux épiques continuer à travailler pour diriger Fortnite une nouvelle saison pour retrouver une partie de la popularité perdue ces derniers mois.

