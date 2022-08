Apple pourrait retarder le lancement de l’iPhone 14 en raison des tensions entre la Chine et Taiwan

09 août 2022 11:44:25 IST

Apple avait prévu de lancer sa série iPhone 14 le 6 septembre de cette année. Cependant, comme nombre de fabricants de smartphones, ils peuvent être amenés à retarder l’événement de lancementpeut-être en raison d’un approvisionnement limité en unités fabriquées, ou en raison de cycles de production retardés.

Apple pourrait être contraint de retarder le lancement et l’expédition de sa prochaine série d’iPhone 14. La principale raison de ce retard est la tension géopolitique persistante entre la Chine et Taiwan, et la menace subséquente d’actions militaires de la Chine, suite à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

Les tensions entre la Chine et Taïwan ont perturbé la chaîne d’approvisionnement entre les deux pays. Taïwan est l’endroit où la plupart des composants de l’iPhone 14 étaient fabriqués, tandis que la plupart des appareils étaient assemblés à Taïwan et en Chine.

Même avant le fiasco Chine-TaïwanApple rencontrait un certain nombre de problèmes avec ses composants, allant du contrôle qualité aux pénuries de certains composants majeurs.

En raison de cette perturbation et du fossé toujours croissant entre la Chine et un certain nombre de pays européens et américains, Apple avait décidé qu’elle effectuerait également une partie importante de ses expéditions d’iPhone 14 dans son usine indienne.

Récemment, Apple a déclaré à ses fournisseurs que la Chine avait commencé à appliquer une règle selon laquelle les pièces et composants fabriqués à Taïwan doivent être étiquetés comme étant fabriqués à « Taiwan, Chine » ou « Taipei chinois ». Cela a encore créé des problèmes pour Apple, qui avait déjà de nombreuses livraisons importantes de composants tels que des écrans et des SoC prêts à être expédiés vers leurs usines d’assemblage en Chine.

Tout envoi portant la mention « Made in Taiwan » enfreint cette règle et peut être retenu par les autorités douanières chinoises. Une amende pouvant aller jusqu’à 4 000 CNY ou environ Rs. 47 000 peuvent être imposés par envoi pour avoir enfreint la règle et il est également possible que l’envoi soit confisqué et détruit.

Selon un rapport récent sur un site d’information chinois, l’une des expéditions de Taïwan vers l’un des assembleurs d’iPhone d’Apple Pegatron en Chine a été examinée la semaine dernière pour voir si la déclaration d’importation a été faite conformément aux règles chinoises. Ce qui est arrivé à l’envoi n’a pas encore été signalé

Pendant ce temps, Apple a commencé à enregistrer et à organiser son événement médiatique de septembre, qui devrait avoir lieu dans la première moitié du mois, si l’événement du 6 septembre est annulé. Apple prévoit de toute façon d’organiser deux événements à l’automne : le lancement en septembre de la série iPhone 14 et un événement d’octobre pour les nouveaux iPad alimentés par M2 et Mac.

