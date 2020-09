Apple pourrait lancer un seul modèle d’iPhone 12 prenant en charge la 5G: rapport

Tendance FP04 sept. 2020 14:49:43 IST

Alors que la gamme iPhone 12 devrait introduire la 5G dans le monde des téléphones Apple, un nouveau rapport suggère qu’un seul modèle prendra en charge le spectre le plus rapide.

Apple est prêt à lancer quatre modèles d’iPhone 12 d’ici la fin de cette année. Selon le dernier rapport, le lancement pourrait avoir lieu en octobre. Alors que les modèles attendus sont l’iPhone 12, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max; les quatre modèles auront une taille d’écran de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle haut de gamme de 6,7 pouces (très probablement l’option «Pro Max»).

Le dernier rapport par Compagnie rapide suggère que seul le modèle 6,7 pouces prendra en charge la saveur d’onde millimétrique la plus rapide du service sans fil 5G. D’autre part, les trois autres modèles porteront le type de service 5G Sub-6 le plus courant. Pour expliquer la différence, le portail a déclaré que si «le Sub-6 5G est une Camry, la 5G à ondes millimétriques est une Mercedes Classe S». Alors que la variante mmWave offre de grandes vitesses, supérieures à 1 gigabit par seconde, sa portée est plus petite. Les opérateurs devraient donc installer davantage de tours pour les rendre largement disponibles.

Le rapport qui cite «une source de l’industrie du sans fil» indique également que le mmWave 5G sera proposé dans trois pays – les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

La raison derrière l’hébergement est que seul le plus grand téléphone de la gamme aura de l’espace pour s’adapter à la «conception d’antenne spéciale» requise pour la configuration 5G à ondes millimétriques. Cette configuration nécessitera également une batterie plus grande pour compenser «la consommation d’énergie significative» du mmWave, qui est à nouveau disponible dans le plus grand modèle.

Cependant, comme Apple Insider fait remarquer, il existe déjà des appareils plus petits que le prochain téléphone de 6,67 pouces qui prennent en charge la 5G à ondes millimétriques, comme le Samsung Galaxy S20 (5,78 pouces).

