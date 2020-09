Apple pourrait lancer un MacBook 12 pouces avec une puce Apple Silicon d’ici la fin de l’année: rapport

Tendance FP01 sept. 2020 12:49:42 IST

Apple devrait présenter un MacBook 12 pouces, alimenté par le chipset Apple Silicon autoproduit de la société. L’appareil pèsera probablement moins d’un kilogramme et sortira d’ici cette année, a révélé un rapport récent.

Selon un article publié par le China Times, l’appareil basé sur ARM utilisera un processeur A14X, devenant ainsi le premier Mac de la société à utiliser Apple Silicon.

Le rapport a également précisé que le MacBook 12 pouces aura une autonomie de 15 à 20 heures et sera livré avec un écran Retina. L’appareil basé sur ARM prendrait en charge une interface USB Type-C. Le processeur A14X est construit par le TSMC et a reçu le nom de code de développement «Tonga». Il sera également intégré à la prochaine tablette Apple iPad Pro de nouvelle génération.

Le dernier rapport a également affirmé qu’Apple lancera un Apple Silicon iMac en 2021 qui viendra avec une puissante «unité de traitement graphique conçue sur mesure». Cela signifie que l’entreprise ne compte pas sur les GPU mobiles AMD classiques. L’article indique également que la puce A14 de la gamme iPhone 12 porte le nom de code «Sicilian».

Plus tôt, les rapports avaient suggéré que MacBook Pro et MacBook Air seront les premiers Mac Apple à être dotés de processeurs auto-développés, abandonnant ainsi les processeurs Intel. Cela est conforme à l’annonce faite par la société basée à Cupertino lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2020.

Tim Cook avait dit qu’Apple passera aux puces Silicon pour les ordinateurs Mac et que le processus sera achevé dans les deux prochaines années. Apple avait fixé la fin de 2020 comme délai pour l’expédition de ses premiers Apple Silicon Mac.

Un rapport de Apple Insider souligné que l’utilisation du terme MacBook pourrait signifier un produit Mac générique ou un appareil distinct du MacBook Pro.

.

