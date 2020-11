Apple paiera 113 millions de dollars en règlement pour limiter les performances des anciens iPhones afin de gérer la batterie

L’équipe de nouvelles de tech219 nov.2020 09:13:21 IST

Apple a accepté de payer 113 millions de dollars pour régler un litige avec plus de 30 États américains concernant son ralentissement des performances des anciens iPhones pour gérer l’alimentation de la batterie. Le dernier règlement «batterie» divisera le règlement entre la Californie et 33 autres États, selon un communiqué du procureur général Xavier Becerra. Le règlement résout les plaintes selon lesquelles le géant de la technologie aurait fait de fausses déclarations sur les batteries de l’iPhone et les mises à jour logicielles qui limitaient les performances de traitement pour gérer une puissance de batterie insuffisante, selon le responsable de l’État.

«Apple a caché des informations sur leurs batteries qui ralentissaient les performances de l’iPhone, tout en les faisant passer pour une mise à jour», a déclaré Becerra.

«Ce type de comportement nuit aux poches des consommateurs et limite leur capacité à effectuer des achats éclairés. Le règlement d’aujourd’hui garantit aux consommateurs l’accès aux informations dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée lors de l’achat et de l’utilisation des produits Apple.

Le règlement résout les plaintes concernant les téléphones Apple de génération 6 et 7 qui, selon la plainte des États, étaient susceptibles de subir une perte de performances.

Apple n’a eu aucun commentaire immédiat sur la question.

Dans les documents judiciaires, le fabricant d’iPhone a déclaré qu’il acceptait le paiement «uniquement à des fins de règlement», sans aucune reconnaissance d’actes répréhensibles.

Cette action en justice contre la batterie a débuté en janvier 2018. Un mois auparavant, en décembre (2017), Apple avait émis un excuses sur son site Web après de graves réactions des consommateurs sur la limitation des vitesses de l’iPhone via des mises à jour logicielles.

Plus tôt cette année, Apple a accepté de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler un recours collectif sur le même problème.

En décembre 2017, Apple a admis que le logiciel iOS avait été modifié pour ralentir les performances des anciens iPhones dont la durée de vie de la batterie se détériorait pour empêcher les combinés de s’éteindre spontanément.

Les critiques ont accusé Apple de forcer subrepticement les utilisateurs à acheter des téléphones plus tôt que nécessaire, et le tollé a forcé Apple à mettre à niveau son logiciel et à offrir des rabais importants sur le remplacement de la batterie.

Apple a également réglé une affaire avec le chien de garde des consommateurs français pour payer 25 millions d’euros (27,4 millions de dollars) dans une affaire connexe.

Les procureurs français ont ouvert une enquête en janvier 2018 à la demande de l’association Halt Planned Obsolescence (HOP).

Avec les contributions de l’Associated Press

.

