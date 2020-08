Apple n’est pas obligé de renvoyer Fortnite sur l’App Store (pour l’instant), mais ne pourra pas restreindre le compte d’Epic, selon le juge

L’affaire Epic Games contre Apple ne sera pas résolue du jour au lendemain. La juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui s’occupe de l’affaire, a fixé une audience complète le 28 septembre, où les deux parties pourront présenter tous leurs arguments juridiques. Pendant ce temps, a dicté une ordonnance d’interdiction temporaire contre Apple, mais nuit également de manière significative à Epic Games.

Apple ne pourra pas restreindre l’utilisation d’Unreal Engine sur ses plates-formes ou fermez le compte développeur Epic Games sur l’App Store, quelque chose que les parents de Fortnite ont affirmé qu’Apple ferait le 28 août. Ainsi, Epic ne perdra pas ce qu’il n’avait pas mis en jeu en principe, mais il ne pourra toujours pas compter sur Fortnite dans l’App Store, le juge ayant décidé de ne pas imposer à Apple la décision de renvoyer Fortnite en magasin, après sa sortie brusque.

Selon le juge, Epic “a stratégiquement choisi de rompre ses accords avec Apple”

Pour comprendre la décision de ne pas forcer le retour de Fortnite sur l’App Store, vous devez vous rendre au texte. On y lit ce qui suit: “En se concentrant sur le statu quo, la Cour observe que Epic Games a stratégiquement choisi de rompre ses accords avec Apple cela a changé le statu quo. Aucune action n’a été identifiée pour suggérer que la Cour devrait imposer un nouveau statu quo en faveur d’Epic Games. “

Le juge est donc d’accord avec ceux qui ont soutenu qu’Epic avait enfreint les règles de l’App Store du jour au lendemain en modifiant le mode de paiement de Fortnite. En ce sens, on peut également lire que «alors que le tribunal prévoit que les experts penseront que la prise de 30% d’Apple est anticoncurrentielle, le tribunal doute qu’un expert suggère une alternative à zéro pour cent. Même Epic Games ne donne pas leur produits gratuitement. ” De plus, le juge affirme que Epic “n’a pas montré de dommages irréparables” à ses jeux, et qu’il reste «libre de maintenir les accords avec Apple» tant que le processus judiciaire se poursuit.

La chose change cependant en ce qui concerne Unreal Engine, où le juge pense que “la plate-forme Unreal Engine et l’industrie du jeu en général sont potentiellement très nuisibles“Face aux décisions avec Fortnite, avec Unreal Engine” les contrats liés à ces demandes n’ont pas été violés “par Epic, donc Apple ne pourra pas supprimer le certificat de développeur.

Avec ces décisions temporaires prises, l’affaire dure depuis longtemps. À partir du 28 septembre, on verra si Apple peut ou non garder Fortnite hors de ses plates-formes, et s’il peut faire de même avec Unreal Engine et le reste des propriétés d’Epic. Cependant, entrer dans le contexte des pratiques qu’Epic dénonce dans l’App Store prendra environ six mois selon Epic, et dix selon Apple.

Via | Le bord