Apple Music obtient un son spatial et sans perte : ce que cela signifie et comment l’activer

Lors de la WWDC21, Apple a annoncé que les utilisateurs pourront désormais profiter gratuitement d’un son spatial et d’un son de qualité sans perte sur Pomme Musique. Mais qu’est-ce que ça veut dire? Laissez-nous le décomposer pour vous.

L’audio spatial est l’expérience où l’auditeur a l’impression que le son se déplace autour de vous et vient de différentes directions. D’un autre côté, la qualité audio sans perte préserve tous les hauts et les bas de la piste, ce qui la fait sonner comme la piste d’origine. Apple a introduit audio spatial avec prise en charge de Dolby Atmos et qualité audio sans perte dans Pomme Musique sur iOS, iPadOS et macOS.

Comment activer l’audio spatial sur Apple Music

Étape 1 : Ouvrez l’application Apple Music et accédez à Paramètres

Étape 2: Paramètres> Musique> Dolby Atmos

Étape 3 : Sélectionnez l’option « Toujours activé »

Une fois cela fait, vous verrez un badge « Dolby Atmos » en bas de la piste.

Comment activer la qualité audio sans perte dans Apple Music

Étape 1 : Ouvrez l’application Apple Music et accédez à Paramètres

Étape 2 : Paramètres > Musique > Qualité audio

Étape 3 : Activez la bascule « Audio sans perte » et choisissez si vous souhaitez cette qualité audio pour « Diffusion cellulaire », « Diffusion Wi-Fi » ou « Téléchargements »

Vous verrez un badge « Lossless » sur les albums disponibles en qualité audio sans perte. Des albums d’artistes musicaux tels que J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd et bien d’autres sont disponibles en qualité audio sans perte sur l’application.

