Apple lance macOS Big Sur le 12 novembre

Lors de l’événement « One More Thing » d’hier, Apple a non seulement dévoilé la puce M1 innovante et plusieurs nouveaux Mac, mais a également annoncé la sortie de macOS Big Sur. La nouvelle version du système d’exploitation sortira le jeudi 12 novembre.

Apple avait déjà présenté macOS Big Sur en juin à la WWDC, et les utilisateurs de Mac désireux d’expérimenter ont pu renifler la version bêta du système d’exploitation en août. Demain, le fabricant déploie la version finale de macOS Big Sur, qui, selon Apple, représente « la mise à niveau de conception la plus complète depuis Mac OS X ».

Changements visuels petits mais fins

Les innovations incluent des courbures dans les coins des fenêtres et une nouvelle conception des symboles dans le dock. La plupart des changements sont assez subtils: la fenêtre et le dock sont un peu plus transparents, les icônes de l’application ont maintenant la forme d’un carré aux coins arrondis (Squircle). Et si vous écoutez attentivement, vous remarquerez également de nouveaux sons système.

Il existe également un centre de contrôle repensé qui permet un accès plus rapide aux contrôles. Vous y trouverez des éléments tels que WLAN, Bluetooth et AirDrop, la luminosité du clavier, le mode Ne pas déranger et le mode sombre. Le centre de notification a également été révisé. Des notifications plus interactives apparaissent, regroupées par affiliation d’application. Les widgets nouvellement conçus se trouvent également ici, dont la taille peut être ajustée si vous le souhaitez. Dans l’ensemble, le design de Big Sur s’est rapproché de celui d’iOS.

Les applications Apple bénéficient de nouvelles fonctionnalités

Apple a également fourni aux applications internes de macOS Big Sur de nouvelles fonctionnalités pratiques. Le navigateur Safari devrait maintenant être beaucoup plus rapide et charger moins la batterie. Apple a assoupli l’application d’actualités avec des effets, elle permet désormais les @mentions, propose une fonction de recherche améliorée et permet d’épingler les chats.

L’application Apple Maps propose la nouvelle fonction «Look Around» et des guides experts vers différents endroits, ainsi que des cartes intérieures. L’application Photos dispose de nombreuses nouvelles fonctions d’édition, et Apple Music dispose désormais d’une nouvelle section «Écouter maintenant».