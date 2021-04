Apple lance l’iPhone 14 Pro avec un appareil photo de 48 MP; pourrait arrêter la production de l’iPhone 12 mini à partir de 2022: Kuo

15 avr.2021 14:36:58 IST

Apple est susceptible d’arrêter la production de l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces à partir de 2022. Un rapport dans le GSMArena, citant l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, déclare que la société cessera de produire son mini-modèle à partir de 2023, cependant, le prochain iPhone 13 mini devrait être disponible en 2021 en quantités inférieures. Pendant ce temps, Apple a réduit la production de l’iPhone 12 mini, apparemment parce que l’intérêt qu’il a généré était plus faible que prévu.

L’analyste a également révélé que la gamme d’iPhone 14 comprendra deux iPhones de 6,1 pouces et deux iPhones de 6,7 pouces et devrait innover dans la fonction de capture vidéo 8K. En 2022, les modèles iPhone 14 Pro seront équipés d’écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces. La prédiction de Kuo inclut qu’avec l’augmentation de la taille du capteur, la taille des pixels de l’iPhone 13 sera augmentée à 2 μm.

Selon le rapport, les modèles iPhone Pro auront 48 caméras MP. La caméra peut donner la sortie d’images de 12 MP qui ont un grand pas de pixel de 2,5 μm. Le pas de pixel actuel fourni par les caméras iPhone Pro est de 1,7 μm.

Selon les prévisions de Kuo, en 2021, la taille de l’encoche de Face ID diminuera d’environ 10%.

De plus, le casque VR sera lancé en 2022. L’appareil devrait avoir jusqu’à 15 caméras. Ces caméras seront présentes à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du casque pour déterminer la position de la personne portant le casque. Permettant au dispositif de suivre le mouvement des yeux de la personne portant ce casque, la technique du rendu fové permettra de restituer la zone qui est surveillée par le porteur du casque.

.

