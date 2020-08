Apple lance les radios Apple Music Hits et Country en streaming: parmi les hôtes, il y a aussi Snoop Dogg

Il y a des changements et des nouvelles en cours pour les abonnés au service de streaming musical Musique Apple: la maison de Cupertino a récemment lancé deux nouvelles stations de musique live avec des listes de lecture et des programmes de radio organisés par des musiciens et des personnalités bien connues du monde du divertissement. Les deux nouvelles stations s’appellent Apple Music Hits et Apple Music Country, et comme vous pouvez le deviner à partir du nom, ils s’adresseront à des publics très spécifiques: le premier proposera tous les tubes les plus sensationnels de la scène musicale des 40 dernières années, tandis que le second proposera aux auditeurs les meilleures chansons country du moment en alternance avec les grands classiques tel.

Listes de lecture organisées

Les nouvelles stations seront disponibles en streaming en direct dans les 165 pays desservis jusqu’à présent par le service, y compris l’Italie. Comme c’est déjà le cas pour la principale radio de l’offre Apple Music, de simples listes de lecture automatisées ne seront pas diffusées sur Apple Music Hits et Apple Music Country: le choix des chansons en rotation sera pris en charge, et les chansons alterneront programmes radio traditionnellement dirigé par personnalités éminentes.

Conducteurs exceptionnels

Pour la station dédiée aux hits, Apple anticipe programmes exclusifs par des artistes tels que Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Meghan Trainor, Shania Twain et bien d’autres; pour la station country, les noms des chefs d’orchestre mentionnés sont ceux de Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, BRELAND, Luke Bryan, Luke Combs, Morgan Evans, Florida Georgia Line, Pat Green, Willie Jones, Chrissy Metz, Midland, Rissi Palmer, Les Shires et Carrie Underwood.

Apple Beats 1 change de nom

Les deux stations peuvent être écoutées gratuitement même sans abonnement à Apple Music, exactement comme il est possible de le faire avec la station phare du service qui, cependant, a maintenant changé de nom: non plus Apple Beats 1 comme il a été baptisé lors du lancement d’Apple Music, en 2015, mais Musique Apple 1. Cependant, pour vous connecter aux fréquences virtuelles du service, vous avez besoin d’un identifiant Apple et d’un appareil compatible avec l’application ou le site du service, tel qu’un ordinateur ou un smartphone iOS ou Android.