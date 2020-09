Apple lance la mise à jour iOS 13.7 et iPadOS 13.7 avec notifications d’exposition COVID-19 intégrées

Tendance FP02 sept. 2020 19:15:41 IST

Apple a publié iOS 13.7 et iPadOS 13.7 ainsi qu’un système de notifications d’exposition plus répandu spécialement conçu pour faire face à la pandémie COVID-19.

Désormais, les utilisateurs n’ont plus besoin de suivre ni de télécharger des instructions ou des applications des autorités de santé publique et pourront utiliser la technologie de notification d’exposition COVID-19 directement à partir de leurs appareils Apple. Cette mise à jour a été déployée pour les utilisateurs Apple à partir du 1er septembre.

Le suivi des contacts peut aider à ralentir la propagation du COVID-19 et peut être effectué sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. Nous travaillons avec @sundarpichai & @Google pour aider les responsables de la santé à exploiter la technologie Bluetooth d’une manière qui respecte également la transparence et le consentement. https://t.co/94XlbmaGZV – Tim Cook (@tim_cook) 10 avril 2020

Cette technologie est née selon le plan de collaboration détaillé par Apple et Google en avril. Tim Cook et Sundar Pichai avait annoncé que la technologie de traçage des contacts se déploiera en deux phases. Selon le plan, la première phase a été déployée avec iOS 13.5 lorsque les utilisateurs ont dû télécharger une application des autorités de santé publique pour accepter les notifications d’exposition COVID. Et avec la deuxième phase, avec la mise à jour iOS 13.7, les utilisateurs d’iPhone peuvent directement activer les notifications en visitant leur section Paramètres dans le smartphone.

Apple et Google parlé avec 9to5Mac à propos d’iOS 13.7 et des notifications d’exposition. Ils ont déclaré qu’ils «facilitent et accélèrent» l’utilisation du système de notifications d’exposition sans avoir à créer et à maintenir une application.

«Exposure Notifications Express offre une autre option aux autorités de santé publique pour compléter leurs opérations existantes de recherche des contacts avec la technologie sans compromettre les principes fondamentaux du projet en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs».

Comme Apple Insider rapports, l’Exposition Notification Express est la plate-forme sur laquelle Apple présentera des «instructions de santé localisées» aux utilisateurs en cas de doute sur l’exposition au virus.

