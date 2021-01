Apple iOS 14.4, watchOS 7.3, iPadOS 14.4 commence à se déployer: Quoi de neuf, appareils compatibles, plus

27 janv.2021 11:19:56 IST

Apple a déployé des mises à jour logicielles watchOS 7.3, iOS 14.4 et iPadOS 14.4 pour ses utilisateurs. La fonction phare de watchOS 7.3 est la collection de cadrans « Unity » qui sera disponible pour Apple Watch Series 3 et les modèles ultérieurs. La mise à jour Apple iOS 14.4 est compatible avec l’iPhone 6s et les versions ultérieures, l’iPad Air 2 et les versions ultérieures, l’iPad mini 4 et les versions ultérieures et l’iPod touch (7e génération). iOS 14.4 est livré avec des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités qui, comme décrit par la société, « Une application malveillante peut être en mesure d’élever des privilèges. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité. »

Mise à jour WatchOS 7.3: Quoi de neuf

Apple a publié la nouvelle mise à jour logicielle watchOS 7.3 pour sa série Watch. Comme annoncé dans le communiqué de presse du Mois de l’histoire des Noirs, la mise à jour est accompagnée d’une collection de cadrans « Unity » basée sur le drapeau panafricain. En plus de cela, watchOS 7.3 a également introduit la fonction ECG et la fonction de rythme cardiaque irrégulier pour Apple Watch Series 4 et supérieur au Japon, à Mayotte, aux Philippines et en Thaïlande. Les utilisateurs d’Apple Watch verront également des améliorations de performances et des corrections de bogues dans le Centre de contrôle et le Centre de notifications.

Apple a également déployé la nouvelle fonctionnalité «Time to Walk» pour les abonnés Fitness +. Selon l’entreprise, « Avec Time to Walk, nous apportons chaque semaine à l’Apple Watch dans Fitness + un contenu original qui inclut certains des invités les plus divers, les plus fascinants et les plus célèbres, offrant inspiration et divertissement pour aider nos utilisateurs à continuer à utiliser le pouvoir de la marche. »

Mise à jour iOS 14.4, iPadOS 14.4: Quoi de neuf

La mise à jour iOS 14.4 apporte des correctifs pour trois vulnérabilités qui « seraient sous l’attaque active de pirates informatiques ». Sur le page de sécurité, Apple n’a pas divulgué de détails sur ces vulnérabilités. Selon le rapport, deux des bogues ont été trouvés dans WebKit, le moteur du navigateur et un dans Kernel, le cœur du système d’exploitation. La mise à jour corrige également des problèmes, notamment le widget Fitness n’affichant pas les données d’activité mises à jour, les artefacts d’image dans les photos HDR prises par l’iPhone 12 Pro, le retard de saisie et les suggestions sur le clavier, les histoires audio de l’application News ne reprennent pas dans CarPlay si elles sont suspendues pour parler Siri et l’activation de l’accessibilité du contrôle du commutateur qui peuvent empêcher les appels téléphoniques d’être répondus à partir de l’écran de verrouillage.

En plus de cela, la mise à jour iOS 14.4 est également livrée avec une caméra iPhone améliorée qui permettra aux utilisateurs de scanner des codes QR plus petits, une option pour classer le type de périphériques Bluetooth dans les paramètres qui peuvent aider à l’identification des notifications audio des écouteurs. Il informera également l’utilisateur lorsque l’iPhone n’est pas vérifié comme un nouvel appareil photo Apple authentique dans l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro (Critique) et iPhone 12 Pro Max.

Selon un rapport de Apple Insider, la nouvelle mise à jour iOS permet également aux utilisateurs de sociétés tierces Trouver mon app pour localiser les éléments perdus, un schéma d’URL qui fera apparaître le menu masqué «Rechercher mes éléments» dans l’application.

Comment installer iOS 14.4, iPadOS 14.4, mise à jour watchOS 7.3

Pour installer la dernière mise à jour sur votre iPhone ou iPad, procédez comme suit:

Étape 1: Branchez l’appareil sur l’alimentation et assurez-vous qu’il dispose d’un accès Internet

Étape 2: Accédez à Paramètres> Général, puis sélectionnez « Mise à jour du logiciel »> Télécharger et installer

Étape 3: Vous pouvez également appuyer sur «Plus tard» et sélectionner «Installer ce soir» ou «Me le rappeler plus tard». Il installera la mise à jour en conséquence.

