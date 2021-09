Apple Event 2021: Bollywood a frappé la mélodie de style Dum Maaro Dum dans la publicité pour iPhone 13 surprend les téléspectateurs indiens

15 sept. 2021 17:55:15 IST

Les téléspectateurs qui se sont connectés pour regarder le lancement de La nouvelle série iPhone 13 d’Apple ont été surpris d’entendre un air familier dans le matériel promotionnel des produits. Plusieurs utilisateurs ont identifié la mélodie comme celle du tube à succès de 1971 Dum Maaro Dum, chanté par Asha Bhosle et composé par RD Burman.

La mélodie jouée lors de l’événement Apple 2021 est dans une publicité pour la nouvelle série iPhone. La mélodie de la piste à feuilles persistantes est jouée lorsque les fonctionnalités des téléphones nouvellement lancés sont mises en évidence.

Le clip vidéo de 55 secondes montre un coursier utilisant le nouvel iPhone, avec la version instrumentale de Dum Maaro Dum utilisé comme musique de fond pendant le voyage du livreur, les téléspectateurs découvrent les avantages du nouvel iPhone, tels que la résistance à l’eau et le bouclier en céramique.

Putain de merde. Le choix de la chanson dans le #iphone13série endroit! ?? #RDForeverpic.twitter.com/LdqJxOGG15 – Aniruddha Guha (@AniGuha) 14 septembre 2021

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été ravis de la découverte et ont commencé à partager la publicité sur les réseaux sociaux. L’utilisation de la chanson a reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de la part d’Internet. Jetez un œil à quelques réactions ci-dessous :

« Hé Siri, peux-tu jouer le Dum Maro Dum de RD Burman ? »

« Bien sûr, jouer à Dum Maro Dum dans la publicité iPhone 13. »#AppleEvent pic.twitter.com/cU61DzT7VF – Parminder Singh (@parrysingh) 14 septembre 2021

Cependant, certains utilisateurs ont souligné plus tard que la piste utilisée dans la publicité est en fait Travailler tout les jours par Footsie, qui échantillonne la piste RD Burman de 1971.

Les Événement Apple California Streaming a lancé la nouvelle série de smartphones du géant de la technologie, qui comprend l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

La nouvelle série de smartphones conserve plusieurs fonctionnalités des modèles précédents, notamment le port USB Type-C, la prise en charge de MagSafe, un écran OLED (Pro XDR) et des bandes 5G plus rapides.

Les nouveaux modèles incluent également le SoC Apple A15 Bionic 5 nm de nouvelle génération qui permet des fonctionnalités telles que la traduction automatique du texte. Le téléphone bénéficie également d’une autonomie plus longue, d’un meilleur affichage et d’un mode cinéma pour changer automatiquement la mise au point lors de la prise de vidéos. Les téléphones contiendront également des composants radio pour des vitesses plus rapides et des antennes 5G personnalisées pour des vitesses plus rapides.

Les nouveaux iPhones devraient être disponibles à partir du 24 septembre.

.

