Apple durcit sa politique de confidentialité pour les applications et Android devrait emboîter le pas

La confidentialité est une question importante pour les consommateurs. Chaque fois qu’il y a une faille de sécurité ou des informations sur des problèmes avec les données des utilisateurs, cela mine leur confiance dans la marque et des courants d’opinion négatifs arrivent. Et sinon, laissez-les dire à Facebook.

Apple veut éviter à tout prix tout scandale similaire et pour y parvenir, il souhaite être plus transparent avec ses utilisateurs. En ce sens, la société de Cupertino a lancé étiquettes de confidentialité dans votre App Store.

Que sont les étiquettes de confidentialité Apple et comment fonctionnent-elles?

Lors de sa conférence des développeurs en juin, Apple a annoncé son intention de mettre en œuvre des étiquettes de confidentialité et en novembre, il a informé les développeurs qu’ils devraient fournir ces informations. avant le 8 décembre. Le risque de ne pas terminer cette étape est que les créateurs des applications ils pouvaient voir leur mise à jour bloquée par la firme de pommes.

Depuis que nous avons déjà passé le 8 décembre, Apple a officiellement lancé cette nouvelle fonctionnalité de sécurité, bien que actuellement uniquement pour les appareils exécutant IOS 14. De même, la société a également signalé que le système de balises est obligatoire sur toutes ses plateformes (iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS) et cela à chaque mise à jour d’une application. le développeur doit compléter l’étiquetage.

Bien sûr, Les propres applications d’Apple auront exactement les mêmes étiquettes que toute autre application développé par des tiers. Même pour ceux installés par défaut sur chaque appareil, la marque californienne fournira des informations sur l’étiquette de confidentialité, bien que dans ce cas, elle le fasse via le Web.

Trois catégories de collecte de données

L’un des aspects sur lesquels Apple a le plus influencé est la utilisation de nos données fournies par chaque application. Pour favoriser la transparence susmentionnée, l’entreprise divisera la collecte de données en trois catégories: «Données utilisées pour vous suivre», «Données liées à vous» et «Données non liées à vous».

Données utilisées pour vous suivre: Cela signifie que l’application collecte des informations personnelles pour vous proposer des publicités personnalisées ou qu’elle pourrait utiliser ces informations pour les vendre.

Cela signifie que l’application collecte des informations personnelles pour vous proposer des publicités personnalisées ou qu’elle pourrait utiliser ces informations pour les vendre. Données liées à vous: Cette étiquette fait référence aux applications qui utilisent les données pour vous identifier. Les données extraites sont liées à l’utilisation de l’application ou du compte ou des services liés. Les données qui peuvent en être extraites pourraient être créées pour créer un profil à des fins publicitaires.

Cette étiquette fait référence aux applications qui utilisent les données pour vous identifier. Les données extraites sont liées à l’utilisation de l’application ou du compte ou des services liés. Les données qui peuvent en être extraites pourraient être créées pour créer un profil à des fins publicitaires. Données non liées à vous. Cette balise précise qu’il existe certains types de données, tels que l’emplacement, qui ne sont en aucun cas liés à la personne pour les identifier.

En plus des étiquettes, Apple a l’intention de lancer une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui forcer les développeurs d’applications à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs. Cela se ferait par un code d’identification unique pour chaque appareil. Cela sera probablement mis en œuvre en 2021.

