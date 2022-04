Apple devra payer 1 000 € à un homme pour ne pas avoir inclus de chargeur dans la boîte de l’iPhone

in

Un juge brésilien condamne Apple à verser 1 000 dollars à un utilisateur pour des pratiques abusives de « vente en chaîne », en n’incluant pas les accessoires de base tels que le chargeur dans la boîte de l’iPhone.

La décision a été très controversée il y a quelques mois, lorsqu’Apple a confirmé que ses iPhones allaient cesser d’inclure le chargeur, bien qu’après avoir ri du géant de la pomme et fait un peu pêche à la traîne dans les réseaux sociaux beaucoup de fabricants a rejoint le mouvement Cupertino pour éliminer ces accessoires de base de leurs packages de vente et ainsi économiser quelques euros.

En tout cas, il y certains marchés où les lois empêchent Apple, Samsung et d’autres fabricants de téléphones portables de se débarrasser des accessoires qui sont strictement nécessaires au fonctionnement de l’appareil acheté, donc à la fois l’iPhone et les autres terminaux continuer à inclure le chargeurmême s’il est hors emballage de vente, dans certains pays.

À présent Le Brésil rejoint ces marchés critiques avec la mesure « écologique » d’Apple et du reste des fabricants, car comme nous l’ont dit les collègues d’Android Authority, il semble qu’un juge, dans le pays sud-américain, vient de statuer en faveur de un utilisateur qui doit être indemnisé par Apple avec plus de 1 000 dollars en raison de l’absence de chargeur dans son tout nouvel iPhone.

De plus, ce verdict intervient juste après une enquête intense sur Apple par le gouvernement brésiliencela pourrait donc créer un précédent juridique pour forcer à nouveau les différentes entreprises à inclure les accessoires les plus élémentaires, ceux qui sont indispensables au fonctionnement d’un appareillorsque nous achetons un appareil électronique.

Le contexte de toute cette histoire commence avec le Les autorités brésiliennes infligent une amende à Apple pour le changement de politique avec les chargeurs, après quoi le géant de Cupertino avait dû payer une amende de 2 milliards de dollars.

Or, en plus, un usager particulier a réussi à faire trancher un juge en sa faveur en décrétant une indemnité de 5 000 reais brésiliensenviron 1 080 dollars ou 1 005 euros, pour pratiques abusives de « ventes liées » en obligeant l’utilisateur à acheter un chargeur indispensable à l’utilisation du téléphone :

Selon l’article 39 du Code de la consommation (CDC), la « vente liée » est une pratique abusive et strictement interdite au Brésil, il n’est donc en aucun cas autorisé de vendre le smartphone et le chargeur séparément. Pour cette raison, Apple doit être condamné pour avoir vendu séparément un modèle d’iPhone et son chargeur à un consommateur de la ville de Goiânia. Selon le résultat rendu par le juge Vanderlei Caires Pinheiro, du 6ème tribunal civil de Goiânia, Apple doit indemniser le consommateur avec 5 000 R€ pour avoir effectué une « vente liée » de ses appareils.

Vous aurez déjà compris qu’avec ce concept de « ventes liées » ce qui est empêché est obliger un consommateur à acheter deux produits pour que l’un d’eux fonctionnedevant toujours inclure sur le marché brésilien, dans l’emballage de vente d’un appareil, tous les accessoires externes indispensables pour son bon fonctionnement.

Il est difficile de penser que cela puisse créer un précédent juridique hors du Brésil, et il est vrai que la mesure écologique est compréhensible et cette motivation tellement utilisée par Apple que « nous avons tous des écouteurs et des chargeurs à la maison » Cela semble assez logique au premier abord.

En tout cas, tous les analystes s’accordent à dire que Apple a économisé plusieurs milliards d’euros avec la stratégie de ne pas inclure le chargeur, gagnant également quelques millions supplémentaires en ventes de chargeurs officiels, donc probablement la chose la plus logique est que tous les fabricants peuvent arrêter d’inclure le chargeur dans les boîtes de leurs appareils, mais que l’utilisateur a un moyen de le demander gratuitement au cas où vous n’en auriez pas un ou celui que vous avez à la maison.

Que pensez-vous de tout cela ? Il faut se rappeler que, au Brésil du moins, Samsung lui-même a toujours inclus le chargeur pour éviter ces problèmes avec la loi…

