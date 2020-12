Apple commence à développer ses propres modems cellulaires

Des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles Apple travaille sur des modems cellulaires internes pour les iPhones, iPads et autres appareils. Maintenant, un employé de haut rang a officiellement confirmé le travail sur un premier modem pour la première fois. Si Apple réussit dans le développement, la société sera encore moins dépendante de partenaires comme Qualcomm à l’avenir.

Lorsqu’il a repris la division modem d’Intel en juillet 2019, beaucoup soupçonnaient Apple de vouloir se rendre indépendant des fabricants de modems avec les experts et la technologie achetés. Ces plans semblent maintenant prendre forme. Lors d’une réunion d’entreprise, Johny Srouji, vice-président senior pour le matériel et la technologie, a informé les employés d’Apple du début du développement de leur premier modem, rapporte Bloomberg (via Appleinsider).

Un litige avec Qualcomm a alimenté les aspirations d’Apple

« Cette année, nous commençons le développement de notre premier modem cellulaire, ce qui nous permettra d’effectuer une autre transition stratégique importante », a déclaré Srouji lors de la réunion d’Apple. « Des investissements stratégiques à long terme comme celui-ci sont un élément essentiel de nos produits et garantissent que nous disposons d’un riche pipeline de technologies innovantes pour notre avenir. »

Apple dépend actuellement de Qualcomm pour les modems cellulaires, y compris tous les composants 5G. Apparemment, Apple serait intéressé par son propre modem cellulaire depuis 2014, mais ces projets ne se sont concrétisés que lors d’un litige de brevet avec Qualcomm, qui a débuté en 2017 et n’a pris fin qu’en avril 2019 avec un accord entre les deux sociétés.

Le retrait d’Intel de l’activité de modem quelques mois plus tard a été utile pour Apple. Avec le rachat, la société californienne a pu obtenir non seulement des ingénieurs et de la technologie, mais aussi toute une série de brevets.

Premiers modems dès 2022 ou pas jusqu’en 2025?

On ne sait toujours pas quand Apple installera son modem interne dans un produit pour la première fois. Après la fin du litige avec Qualcomm, Apple aurait signé un accord de licence qui les lie aux produits Qualcomm pendant six ans. Cependant, certains experts s’attendent à ce que les premiers produits Apple dotés du modem interne apparaissent dès 2022.