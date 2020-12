Apple commence à déployer la mise à jour iOS 14.3 avec de nouvelles fonctionnalités, notamment le format de photographie ProRAW

Tendance FP15 déc.2020 18:04:27 IST

Apple a commencé à déployer les dernières mises à jour iOS 14.3 pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. La mise à jour a résolu un certain nombre de problèmes dont les utilisateurs se sont plaints au cours des dernières semaines. Selon le changelog, Disponible sur 9to5Mac, l’un des principaux changements est le nouveau format de photographie ProRAW pour iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Le format ProRAW a été annoncé par Apple au mois d’octobre et a déclaré qu’il serait disponible dans les futures mises à jour logicielles.

Selon le rapport, lorsqu’un utilisateur met à jour vers iOS 14.3, il pourra activer l’option via l’application Paramètres sous Formats, qui relève de la section Appareil photo. Les utilisateurs pourront voir une nouvelle bascule pour Apple ProRaw. Cependant, le rapport ajoute qu’Apple a averti que chaque fichier au format ProRaw aura une taille de 25 Mo.

Selon le rapport, la prise de vue en RAW donnera un contrôle supplémentaire sur l’ajustement des détails tels que la couleur. Les deux autres modifications apportées à l’application Appareil photo incluent la possibilité d’enregistrer une vidéo à 25 ips et de mettre en miroir la caméra frontale pour les photos sur iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X.

La mise à jour apporte également plusieurs modifications à l’application Apple TV. Ceux-ci incluent un tout nouvel onglet Apply TV + qui permet aux utilisateurs de découvrir et de visionner plus facilement les émissions et les films Apple Original. En dehors de cela, la mise à jour comprend également une option de recherche améliorée afin que l’on puisse parcourir par catégorie et les meilleurs résultats de recherche affichés avec les correspondances les plus pertinentes.

La mise à jour iOS 14.3 inclut également la prise en charge de Appliquer Fitness +, tandis que les utilisateurs d’Apple Music verront également de nouvelles illustrations animées dans l’application Musique.

La mise à jour sera disponible pour les utilisateurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Les utilisateurs doivent ouvrir l’application Paramètres, choisissez Général, puis sélectionnez Mise à jour logicielle.

