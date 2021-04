Apple ciblé dans une attaque de ransomware de 50 millions de dollars, les pirates ont accès aux schémas des futurs produits

22 avr.2021 17:45:28 IST

Apple a été la cible d’une attaque de ransomware de 50 millions de dollars après que des opérateurs du groupe de hackers russes REvil ont violé les serveurs de Quanta, une société taïwanaise qui fabrique pour diverses marques comme Apple, Google, Microsoft, Facebook, Lenovo et autres. Quanta a également fabriqué des MacBook et d’autres produits pour Apple. Grâce à la brèche, le groupe de hackers a eu accès aux schémas d’ingénierie et de fabrication des produits actuels et futurs de Quanta. Le groupe de hackers a donné à Apple jusqu’au 1er mai pour payer la rançon et promet de publier de nouvelles images de la fuite tous les jours jusqu’à ce qu’il le fasse.

L’attaque était stratégiquement bordée de L’événement Spring Loaded d’Apple le 20 avril. Après que le groupe de hackers ait demandé et échoué à obtenir de l’argent de Quanta, le groupe REvil a visé directement Apple dans l’espoir d’obtenir la technologie, un géant pour payer la rançon de 50 millions de dollars.

Dans un capture d’écran du blog du groupe REvil (passant par L’enregistrement, qui ont également été les premiers à signaler l’attaque du ransomware), dit-il: «Notre équipe négocie la vente de grandes quantités de dessins confidentiels et de gigaoctets de données personnelles avec plusieurs grandes marques.» «Nous recommandons à Apple de racheter les données disponibles avant le 1er mai», a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, le groupe REvil a divulgué des images de L’iMac d’Apple vient de sortir, le 202r0 M1 MacBook Air, et un ordinateur portable inédit doté de ports supplémentaires, ce qui est conforme aux rumeurs concernant le MacBook 2021.

Mercredi, Quanta confirmé dans une déclaration à Bloomberg que ses serveurs ont été violés: «L’équipe de sécurité des informations de Quanta Computer a travaillé avec des experts informatiques externes en réponse à des cyberattaques sur un petit nombre de serveurs Quanta.» Il a ajouté que le piratage n’avait eu «aucun impact matériel sur les opérations commerciales de l’entreprise» .ea

Le groupe REvil est le même qui a piraté le réseau de back-office d’Acer en mars 2021 et a exigé 50 millions de dollars de rançon pour décrypter les ordinateurs de l’entreprise et ne pas divulguer ses données sur le dark web.

