Apple annoncera de nouveaux iPad Pro avec de meilleurs processeurs et caméras en avril: rapport

19 mars 2021 13:07:35 IST

Apple lancera les nouveaux modèles d’iPad Pro au mois d’avril. Les nouveaux appareils iPad Pro auront une apparence similaire mais auront caméras améliorées. Parallèlement à cela, il aura des processeurs qui auront le même standard que celui de la puce M1 dans les derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini, selon un rapport de Le Bloomberg. Apple n’a pas encore annoncé le premier événement de lancement de produit de cette année, le plan pourrait donc changer.

Le pronostiqueur populaire Jon Prosser a également récemment déclaré que l’événement serait organisé en avril. C’est après avoir prédit un événement le 23 mars plus tôt, mais à mesure que la date de l’événement supposé se rapprochait, Prosser a révisé la prédiction en avril. Plusieurs autres pronostiqueurs sont également d’accord avec la chronologie d’avril.

L’événement a lieu en avril. ‍♂️ Je vais vous expliquer sur FPT. RIP mes sourcils. – Jon Prosser (@jon_prosser) 17 mars 2021

La taille de l’écran des appareils à venir sera de 11 pouces et 12,9 pouces, comme les anciens. Il est supposé qu’avec le plus grand modèle de l’iPad Pro, un écran Mini-LED sera disponible. Cette nouvelle fonctionnalité fournira au plus grand iPad Pro des rapports de contraste améliorés et une qualité d’image plus lumineuse.

Le connecteur Thunderbolt, le port utilisé sur les derniers Mac, a également été utilisé dans les tests des nouveaux appareils iPad. Le port permettra la connectivité aux disques durs et aux moniteurs externes tout en offrant une synchronisation des données plus rapide que ce qui est disponible dans les anciens iPad Pro.

Selon certaines informations, les processeurs ont été conçus par Apple et seront fabriqués par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

.

