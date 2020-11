Apple AirPods 3, iPad Mini-LED sera lancé au premier semestre 2021: Ming-Chi Kuo

Tendance FP16 nov.2020 16:23:32 IST

L’analyste de TFI Securities, Ming-Chi Kuo, a révélé qu’Apple prévoyait de lancer un iPad avec un écran mini-LED et des AirPods 3 avec une signature de conception similaire à celle des AirPods Pro au premier semestre 2021. Selon un rapport publié dans MacRumeurs, dans une note de recherche aux investisseurs, la prédiction de Kuo concerne le fabricant taïwanais Career Technology, qui devrait être un partenaire clé dans la chaîne d’approvisionnement des produits Apple l’année prochaine.

Le rapport cite la note en déclarant que Career devrait reprendre de l’ordre pour les composants acoustiques et optiques des cartes souples pour un iPad mini-LED. Ces mini-iPads à LED seront produits en grand nombre au cours du premier semestre 2021. Kuo avait révélé il y a quelques mois qu’Apple avait six produits mini-LED dans son pipeline, dont le lancement était prévu pour la fin de 2021.

Ces produits comprennent un iPad Pro 12,9 pouces, un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14,1 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, un iPad 10,2 pouces et un iPad mini 7,9 pouces.

Le dernier développement, cependant, indique que les attentes de l’analyste ont changé depuis que Kuo avait longtemps prédit qu’un iPad pro de 12,9 pouces avec un délai de lancement au quatrième trimestre 2021 pour le premier produit mini-LED d’Apple.

Le rapport ajoute que la technologie mini-LED utilise de 1 000 à 10 000 LED individuelles qui sont une mise à niveau par rapport aux écrans rétroéclairés par LED traditionnels.

Kuo a également révélé que la société travaillait sur un AirPod de troisième génération qui entrera en production au cours du premier semestre 2021. Les AirPod utiliseront le même System-in-Package que celui utilisé pour les AirPods Pro. Il remplacera la conception PCB + SMT des AirPod de deuxième génération. Au lieu de cela, il autorisera une forme similaire à celle des AirPods Pro, avec une tige plus courte et des embouts d’oreille remplaçables. Ils devraient être plus abordables et manquer de fonctionnalités haut de gamme telles que l’annulation active du bruit.

