App-ology: 10 applications se faisant passer pour de véritables alternatives aux applications préférées de la foule

Depuis quelques jours, l’France se réveille avec «Koo, koo». Sauf que ce ne sont pas les appels mélodieux d’un adorable koel, mais les grondements d’une nouvelle plate-forme sociale fabriquée en France qui est présentée comme un véritable rival du géant du microblogage Twitter. Des nouvelles de personnalités gouvernementales et de départements importants rejoignant et poussant activement les utilisateurs de Twitter à passer à Koo, à l’expert cyber-expert Elliot Alderson soulignant comment la plate-forme a laissé les données des utilisateurs à découvert, Koo a certainement le genre d’attention que ses fondateurs auraient seulement rêvé de.

Dans cet article, nous examinons 10 applications indiennes qui – tout comme Koo – se sont inspirées d’applications à succès qui ont été conçues et développées ou sont basées à l’étranger.

Twitter – Tooter

Quelques mois avant que Koo ne prenne de l’importance, il y avait une autre application qui visait Twitter. Tooter – un nom clairement dérivé de celui d’un certain site Web de microblogging – a été publié en septembre 2020 et espérait créer ce qu’il appelle un « réseau social Swadeshi ». Non seulement son nom est artificiel, mais aussi son interface et son thème, qui ressemblent étroitement à ce que vous voyez sur Twitter. Et pourtant, dans sa section À propos, Tooter dit sans le dire sur le réseau social Swadeshi, «nous ne sommes qu’une colonie numérique de la société américaine Twitter France Company, pas différente de ce que nous étions sous la British East France Company». Ses créateurs comparent ensuite le déploiement de la plate-forme au mouvement historique Swadeshi qui était vital pour que l’France accède à l’indépendance. Après le buzz initial (et une surabondance de mèmes), Tooter n’a pas tout à fait décollé et n’a reçu que plus de 50000 téléchargements sur le Google Play Store au moment de la rédaction.

CamScanner – CamScanner

L’application populaire de numérisation de documents CamScanner faisait partie d’une longue liste d’applications interdites par le gouvernement indien à la suite d’escarmouches à la frontière avec la Chine en 2020. Aujourd’hui, une seule recherche de CamScanner sur le Google Play Store donnera plusieurs résultats, toutes les applications alternatives arborant presque -logo identique ainsi que la même palette de couleurs. Parmi les meilleurs résultats, il y a une application qui porte littéralement le même nom, avec le même logo (n’incorporant que le drapeau tricolore indien), développée par « Scanner – Scan Photos », qui la proclame fièrement comme une application made-in-France. Cependant, le lien vers son site sur le magasin mène à une page Web vierge et, malgré plus d’un million de téléchargements, n’a qu’une note de 3,3 étoiles sur le magasin.

PUBG – FAU-G, JOSH

Tant qu’il était ici, BattleGrounds de PlayerUnknown (PUBG) était le jeu mobile le plus populaire du pays. Si vous ne jouiez pas, vous étiez en minorité; résigné à être un paria. Cependant, l’interdiction des applications basées en Chine et financées par la Chine en 2020 a vu les champs de bataille précédemment chaotiques de PUBG se transformer en cimetières virtuels du jour au lendemain. Pour combler ce vide béant, nCore Games, basé à Bengaluru, a annoncé le FAU-G du même nom – ou Fearless and United: Guards – en 2020. Visant à tirer le meilleur parti d’un raz-de-marée de patriotisme qui a balayé le pays après les escarmouches à la frontière , nCore Games a même promis d’ajouter un niveau dans le jeu basé sur les affrontements de Galwan Valley, dans lesquels 20 soldats indiens ont été martyrisés. Le jeu a été déployé le 25 janvier de cette année et a été téléchargé par plus de 5 millions d’utilisateurs, mais pour le moment, il a une note modeste de 3 étoiles sur le Play Store.

Dans le même ordre d’idées, Ekanomatic V Studios, basé à UP, a également lancé son multijoueur FPS JOSH (Joint Operation Secret Heroes) en septembre 2020, mais ne compte que plus de 10000 téléchargements et une note de 2,5 étoiles sur le Play Store.

Tiktok – Un déluge d’alternatives

Vous pourriez l’aimer ou le détester, mais vous ne pouvez pas nier l’importance de Tiktok dans une société qui était presque impatiente de s’éloigner des réseaux sociaux établis. Cela a aidé l’industrie de la vidéo courte à se développer considérablement dans un laps de temps relativement court – mais l’interdiction générale de toutes les applications basées en Chine a signifié que son voyage en France a été brusquement interrompu en 2020. Compte tenu de sa popularité et de son succès incroyables, il n’était pas surprenant de voir plusieurs développeurs avec alternatives en attente dans les coulisses. Les applications qui existent depuis quelques années – y compris ShareChat, Roposo et Chingari – ont connu une augmentation des téléchargements après l’interdiction de Tiktok, et des applications telles que Mitron, Moj, Tnatan et Josh sont toutes arrivées seulement en 2020, juste à temps pour encaisser à la sortie de Tiktok. Parmi le lot, ce sont Sharechat et Roposo qui ont plus de 100 millions de téléchargements, et Moj est également détenu par Sharechat, qui a levé 40 millions USD lors de la pré-série E l’année dernière (portant le financement total à 264 millions USD), et utilisera les fonds pour développer davantage Moj.

ShareIt – Partagez Karo France

Un autre cas de duplication a été observé après l’interdiction de l’application ShareIt plutôt populaire. Plusieurs clones sont apparus dans les jours qui ont suivi, dont l’un était Share Karo France par Appyhigh Technology, qui a été publié quelques semaines seulement après que ShareIt ait été interdit. Il copie presque entièrement le logo de ShareIt, ainsi que ses fonctions. Les fondateurs d’Appyhigh sont Venus Dhuria et Aneesh Rayancha, qui en 2014 avaient lancé Rutogo, une plate-forme de réservation de taxis interurbains qui a ensuite été acquise par le portail de commerce électronique de voyage Ixigo. Au moment de la rédaction de cet article, Share Karo a plus de 10 millions de téléchargements et une note de 4 étoiles sur le Play Store.

WhatsApp – Hike Messenger

Contrairement à la plupart des applications de cette liste, le Hike Messenger local existe depuis longtemps. Lancé en 2012, Hike a été conçu pour être une alternative à la croissance rapide de WhatsApp. En plus des meilleurs services de messagerie, Hike messenger a évolué pour offrir beaucoup plus au fil des ans, et s’est même transformé en « Hike Sticker Chat » d’ici 2019. La société a déclaré qu’elle comptait plus de deux millions d’utilisateurs actifs par semaine en 2019, mais au début de 2021. , Hike a tué ses plates-formes de messagerie, le PDG de la société Kavin Bharti Mittal affirmant que les effets du réseau mondial sont trop forts pour que l’France ait son propre messager, dans un tweet. À l’heure actuelle, Hike construit deux nouvelles plates-formes sociales: le Vibe sur invitation uniquement et une application de jeu nommée Rush.

Tinder – HiHi

Contrairement à la plupart des applications mentionnées ici, Tinder n’est allé nulle part. Cela fait toujours partie de la culture des rencontres virtuelles en France, mais pour ceux qui veulent absolument qu’un développeur indien les aide à trouver l’amour de leur vie, il y a HiHi. Publié en août 2020 par Meotida Private Limited, basée à Chennai, HiHi suit le principe de base consistant à faire glisser les utilisateurs vers la gauche ou la droite sur les profils avec lesquels ils souhaitent poursuivre une conversation ou rejeter, ainsi que le thème de conception et les fonctionnalités de l’application. Cependant, avec un peu plus de 10000 téléchargements à ce jour, il est très peu probable que vous trouviez votre prochain rendez-vous sur HiHi.

Helo – Pixalive

Outre Tiktok, une autre application appartenant à ByteDance, basée en Chine, était Helo, qui est rapidement devenue l’une des plateformes sociales les plus populaires depuis son introduction en 2018, mais a été interdite par le gouvernement indien en 2020. Pour prendre sa place, une société basée à Bengaluru La start-up était prête avec une application nommée Pixalive, qui visait à reproduire l’expérience Helo en offrant aux utilisateurs un mélange d’actualités locales, de jeux, de contenu vidéo et plus encore, en plus des fonctions de messagerie. À l’heure actuelle, l’application compte plus de 100000 téléchargements sur le Play Store, dont la plupart ont été accumulés juste après la sortie de Helo.

Gleeden – Amoure

Pourquoi laisser un développeur américain décider avec qui vous devriez avoir une liaison extraconjugale? Pourquoi ne pas confier cette responsabilité vitale à un développeur indien? Pour ceux qui se sentent courageux et qui veulent se livrer à une aventure avec le même genre de facilité avec laquelle ils commandaient une pizza, l’équipe Amoure basée au Bengale occidental a déployé Amoure en avril 2020 – en plein milieu du verrouillage national. Amoure espérait qu’il assisterait au genre de croissance que Gleeden – une application similaire, basée uniquement aux États-Unis – a fait l’année dernière, franchissant la barre des 13 abonnés lakh, avec 2,5 lakh d’entre eux entre octobre et novembre 2020. Cependant, Amoure l’est encore. d’assister à ce genre de succès, l’application n’ayant reçu jusqu’à présent que plus de 50 000 téléchargements sur le Play Store.

