Apex Legends recevra ce charme d’arme avec Prime Gaming; Comment l’obtenir

Il sera disponible dans quelques jours et totalement gratuit pour tous ceux qui ont un abonnement à Prime Gaming

Saison 6 de Légendes Apex cela fait à peine une semaine qu’il est arrivé dans le jeu, tant de joueurs ont déjà minutieusement testé Rempart, la nouvelle légende, et beaucoup auront acheté le nouveau Battle Pass. Cependant, de nombreux utilisateurs préféreront ignorer le paiement et obtenir des récompenses gratuites (et ceux qui obtiendront le Pass seront également intéressés par les articles gratuits), et c’est là qu’ils interviennent. les collaborations de Bataille royale avec Tic et son Prime Gaming.

Pendant plusieurs jours, vous pouvez obtenir un skin pour Rempart, qui change sa tenue en rose et vert fluo et ses cheveux en blonde. Vous pouvez désormais accompagner votre tenue avec un nouveau charme d’arme appelé “Finement réglé” (qui se traduit par «bien réglé»). Cette amulette se compose de un gant (probablement la main de Rampart, en fait) tenant une clé tout en faisant un V avec ses doigts et un petit porte-clés avec le logo Rampart attaché. Vous pouvez le voir ci-dessous à côté de comment l’obtenir lorsqu’il est disponible:

Disponible le 27 août

Entre en ce lien et cliquez sur Récompenses Apex Legends. Vous demandera liez votre compte à Tic avec la plateforme sur laquelle vous jouez. Vous acceptez et cela vous mènera directement au site Web Xbox, PlayStation ou Origin pour vous connecter. À ce stade, vous sélectionnez votre récompense, alors dirigez-vous vers le charme d’arme en question. Une fois que vous avez fait cela, il vous suffit d’ouvrir Légendes Apex et jetez un œil à votre nouveau peau.

Que pensez-vous de cette amulette? Sur quelle arme le mettriez-vous? En parlant de récompenses, nous vous rappelons qu’il a récemment fui l’arrivée des gestes au sol dans Apex Legends, nous pourrions donc bientôt voir plusieurs joueurs narguer leurs pauvres victimes lorsqu’ils sont vaincus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂