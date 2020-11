Apex Legends: où trouver des boucliers dorés et des armes à Olympus

Après avoir profité de plusieurs semaines de la nouvelle carte de Apex Legends, Olympus, certains d’entre vous connaissent probablement déjà tous leurs emplacements comme le dos de votre main. Cependant, la grande majorité des joueurs adaptent toujours tous les emplacements, l’espace et les lieux intermédiaires.

Ce qui est clair, c’est que si vous avez déjà joué à de nombreux jeux, vous aurez rencontré une autre arme légendaire. Ce sont des armes normales mais elles sont entièrement équipé. Ce n’est pas qu’ils font plus de dégâts, mais qu’ils ont tous leurs accessoires et au plus haut niveau. Ces armes n’apparaissent pas au hasard dans Apex Legends, mais ils ont trois sites autour de l’Olympe où vous trouverez certainement quelque chose de légendaire.

Le meilleur butin de tous les Olympus

Tel que partagé dans une image très détaillée par des collègues de Dexerto, Il y a trois endroits autour de l’Olympe où nous pouvons trouver à la fois une arme et une armure légendaire. De plus, nous détaillons ci-dessous quel butin d’or spécifique peut-on trouver dans chacun de ces endroits:

Oasis: Beaucoup d’entre vous savent déjà que sous Oasis, il y a une cafétéria à laquelle nous pouvons faire de la tyrolienne depuis chacun des deux grands bâtiments (et depuis un troisième endroit situé à l’ouest). En bas, nous pouvons trouver (du butin légendaire, nous nous souvenons) un bouclier d’urgence, un Havoc, un alternateur, un Wingman, un G7 Scout ou une sentinelle.

ou Élysée: oui ou oui vous voulez une armure dorée, le seul endroit où vous pouvez la trouver est à Elisha. Ici, vous pouvez trouver non seulement l'armure, mais aussi un Wingman, une Sentinelle et un bouclier d'urgence.

oui ou oui vous voulez une armure dorée, le seul endroit où vous pouvez la trouver est Ici, vous pouvez trouver non seulement mais aussi et un Entre Turbine et laboratoires Hammond: C’est l’un des endroits les plus drôles où tomber, car l’intérieur de ce couloir regorge d’endroits étroits où les combats sont très intenses et effrénés. Mais à part ça, tu peux trouver un Wingman, un Scout du G7 Oui un stabilisant doré, ce qui diminuera considérablement le recul de l’arme à laquelle il est attaché.

