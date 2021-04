Aperçu de «  For All Mankind  »: l’astronaute grimpe au bord de l’espace dans un T-38 dans «  And Here to You  »

L’un des astronautes de la NASA repousse les limites de son avion à réaction dans le nouvel épisode de « Pour toute l’humanité , « diffusé le vendredi (9 avril) le Apple TV + .

Dans un clip aperçu sur YouTube extrait de « And Here To You » montre l’astronaute en chef de la NASA Molly Cobb (jouée par Sonya Walger) essayant de se rapprocher le plus possible de l’espace dans un jet haute performance à haute altitude.

Poussant le nez de son avion presque à la verticale, Cobb crie des encouragements alors que les moteurs poussent fort contre la rareté de l’air. « Allez! Vas-y! Vas-y! » Le jet se déplace de plus en plus haut dans l’atmosphère jusqu’à ce que le noir de l’espace apparaisse à travers la fenêtre.

Vidéo: Faites une visite guidée par les astronautes de la base lunaire « For All Mankind »

Cobb pousse avec nostalgie sa main vers la vitre, admirant la vue, alors qu’une alerte d’erreur retentit dans le cockpit du jet. Elle lève les yeux avec envie. Sous son siège, l’avion s’incline lentement et tombe dans les airs, jusqu’à ce que Cobb reprenne le contrôle avec élégance et ramène le jet en position verticale, les moteurs tirant normalement.

La tour de contrôle d’Ellington Field Joint Reserve Base crépite alors dans les écouteurs de Cobb. « Ça va, Molly? Votre altitude vient de chuter de 15 000 pieds, » les radios de la base ci-dessous, du Texas.

« Roger ça, Ellington ops, je vais bien, » dit Cobb, respirant lentement profondément. « Tout va bien. »

L’astronaute en chef de la NASA Molly Cobb (Sonya Walger) pousse son T-38 vers le bord de l’espace dans l’épisode « Pour toute l’humanité » « Et voici pour vous » sur Apple TV + le 9 avril 2021. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Apple)

Vous pouvez en savoir plus sur le comportement étrange de Cobb dans cet épisode en le regardant sur la plate-forme de streaming Apple TV +, qui nécessite un abonnement de 4,99 € / mois. La saison 1 et la plupart de la saison 2 sont maintenant disponibles.

Pour en savoir plus sur la façon dont l’émission se compare à l’histoire de l’espace réel, nous avons une discussion sans spoiler de la saison 2 sur collectSPACE. Plus d’informations (avec spoilers) sont disponibles sur « Pour toute l’humanité: le podcast officiel » d’Apple Podcast. L’App Store propose également une expérience de réalité augmentée appelée «For All Mankind: Time Capsule».

