Aperçu de First Eternals: une nouvelle vidéo montre tous les films MCU de la phase 4

À l’origine censé être le blockbuster Black Widow la phase 4 du MCU ouvert, mais comme on le sait, rien n’en est sorti. À WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver Mais maintenant, les films sont censés être de retour vraiment prendre de la vitesse. Un article récemment publié révèle exactement à quelles aventures d’écran nous pouvons nous attendre Vidéo Twitter.

Marvel: la vidéo montre tous les films de la phase 4, y compris les premières scènes d’Eternals

Ledit clip s’appelle « Marvel Studios célèbre les films » et commence par un revoir sur certains films MCU précédents. La vidéo était accompagnée d’un discours de Légende de la bande dessinée Stan Leequi parle de la façon dont nous faisons tous partie d’un grand tout, d’une grande famille. À partir de la moitié environ du clip, les responsables en accordent un Perspectives sur les films à venir du MCU.

Cette année seulement, si les films ne doivent pas être reportés à nouveau, nous pouvons nous attendre à trois nouvelles œuvres de Marvel Studios. Avec Sony Pictures, « Spider-Man: No Way Home » devrait Un total de quatre films MCU en 2021 venez dans nos cinémas. Cela compte également pour ces « Eternals » épiques, dont l’intrigue plusieurs millénaires devrait s’étendre. La vidéo montre maintenant premières scènes du blockbuster, auquel participent, entre autres, Salma Hayek et Angelina Jolie.

Avec les mots « Ce que l’avenir nous réserve vaudra la peine d’attendre », les créateurs concluent la vidéo avec une perspective tous les films qui font partie de la 4ème phase du MCU sera. Avec « Black Panther: Wakanda Forever » et « The Marvels », la vidéo révèle également les titres de deux jusqu’à présent, blockbuster Marvel sans nom.

Le logo officiel de « Black Panther: Wakanda Forever » / © Marvel Studios

La liste complète de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel comprend:

« Black Widow » (Début: 9 juillet 2021)

« Shang-Chi et la légende des dix anneaux » (début: 3 septembre 2021)

« Eternals » (début: 5 novembre 2021)

« Spider-Man: No Way Home » (Début: 17 décembre 2021)

« Docteur Strange dans le multivers de la folie » (Début: 25 mars 2022)

« Thor: Love and Thunder » (Début: 6 mai 2022)

« Black Panther: Wakanda Forever » (Début: 8 juillet 2022)

« Les merveilles » (Début: 11 novembre 2022)

« Ant-Man and the Wasp: Quantumania » (Début: 17 février 2023)

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » (Début: 5 mai 2023)

« Les quatre Fantastiques »

Si vous souhaitez revivre toutes les histoires précédentes du MCU, c’est-à-dire les 23 films publiés jusqu’à présent, y compris les deux séries mentionnées au début, vous pouvez le faire sur Disney +.