Anya Taylor – Joy sort en salles avec un nouveau film

Les fans de Lady’s Gambit peuvent à nouveau sourire. Après son passage dans la série à succès Netflix, où il a joué dans un joueur d’échecs, maintenant Anya Taylor – Joie arrive dans les salles argentines avec The New Mutants, un film qui sortira le 1er avril.

À cette occasion, Anya Taylor – Joie Cela donnera vie à Illyana, qui avec cinq jeunes mutants découvrira ses capacités alors qu’elle reste enfermée contre son gré dans une institution secrète. L’actrice sera accompagnée de Maise Williams, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga et Blu Hant.







Le nouveau long métrage auquel participe Joy est le premier spin-off de la bande dessinée X-Men, le groupe emblématique de mutants créé par Stan Lee. Cependant, le réalisateur du film, Josh Boone, explique: «Il est survenu à un moment où les X-Men seraient morts, alors le professeur Charles Xavier a dû rassembler de nouveaux étudiants.».

Les nouveaux mutants sortent en salles. Photo: (IMDB)



« Il s’avère que ces gars-là ont des pouvoirs, mais en réalité, ce film parle de cette phase lourde où vous n’êtes pas qui vous étiez et vous n’êtes toujours pas ce que vous allez être.« , il a pointé Anya – Taylor Joy. Et puis il a ajouté: «C’est devenu plus intense en mettant ces personnages dans un hôpital qu’ils ne peuvent pas quitter, mais on s’amuse car ils ont aussi des pouvoirs».

Tous les maux que les nouveaux mutants ont traversés:

Bien que le plan initial était de commencer le tournage en 2017 pour sortir en avril 2018, ce film a subi plus d’un revers. Le problème de la vente de Fox à Disney, le coronavirus et la possibilité qu’il saute les cinémas pour être diffusé en première directement sur une plateforme a été ce qui a grandement compliqué l’arrivée de ce film.

Cependant, après le nombre de freins dont ils disposaient, son tournage s’est terminé le 26 août 2020 et, enfin, il atteint les cinémas argentins. Situé dans la ville de Boston, la majeure partie de l’histoire se déroule à l’hôpital Milbury.