Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Mike Myers et plus rejoignent le prochain film de David O. Russell

Bien que les détails concernant le prochain projet du réalisateur nominé aux Oscars David O. Russell restent extrêmement rares, nous savons maintenant que le film sera riche en performances stellaires. Il a été confirmé que Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts et Alessandro Nivola ont tous rejoint l’ensemble extrêmement impressionnant. Quelqu’un d’autre a des étoiles dans les yeux?

Ces ajouts étoilés au casting se joignent Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek et Zoe Saldana dans le projet actuellement sans titre, qui serait basé sur une idée originale concoctée par le cinéaste cinq fois nominé aux Oscars. Bien que les détails officiels sur l’intrigue du film n’aient pas encore été révélés, on pense qu’il s’agit d’un « partenariat improbable entre un médecin et un avocat », le titre provisoire ayant déjà été révélé être Amsterdam.

Le tournage du mystérieux film de O. Russell est actuellement en cours en Californie. Arnon Milchan de New Regency produira aux côtés de Matthew Budman et Anthony Katagas. New Regency distribuera également le film dans le cadre de leur accord avec les studios du XXe siècle.

Russell est devenu connu pour ses collaborations régulières avec certains acteurs, ainsi que pour sa capacité à réunir certains des acteurs les plus talentueux de la A-list d’Hollywood. Le réalisateur n’a pas sorti de film depuis la comédie dramatique biographique de 2015, Joie, qui mettait en vedette Jennifer Lawrence dans le rôle de Joy Mangano, une millionnaire autodidacte qui a créé son propre empire commercial. Bien que le film n’ait pas été aussi bien accueilli que certaines de ses tentatives précédentes, Joie a valu à Lawrence une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice.

Le film marquera également la troisième fois que David O. Russell et l’acteur oscarisé Christian Bale ont travaillé ensemble. Première collaboration des duos d’acteurs / réalisateurs, drame sportif biographique de 2010 Le combattant, se concentre sur la vie du boxeur professionnel Micky Ward, joué par Mark Wahlberg, et de son demi-frère aîné Dicky Eklund, joué par Bale. Amy Adams incarne la petite amie de Micky Charlene Fleming, aux côtés de Melissa Leo qui incarne la mère de Micky et Dicky, Alice Eklund-Ward. L’histoire a été inspirée par le documentaire de 1995 qui présente la famille Eklund-Ward, intitulé Haut sur Crack Street: des vies perdues à Lowell.

Les acteurs ont reçu des éloges universels pour les performances, Christian Bale affichant une fois de plus son dévouement à l’artisanat avec une transformation complète, y compris son changement de poids dramatique breveté, afin de jouer Dicky Eklund, qui a lutté pendant des années avec une dépendance au crack. Son travail acharné en valait la peine, ce qui a valu à l’acteur un Oscar du meilleur second rôle.

Deuxième long métrage de Bale et Russell, 2013 Américain Hustle, met en scène l’acteur à nouveau transformé grâce à un changement physique radical. Cette fois, Bale s’est emballé sur un boyau qui s’étire la ceinture pour jouer Irving Rosenfeld, un escroc contraint par un agent du FBI de mettre en place une opération de piqûre élaborée contre des politiciens corrompus, y compris le maire de Camden, New Jersey. Avec Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner et Jennifer Lawrence, Américain Hustle a reçu dix nominations à la 86e cérémonie des Oscars, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, du meilleur acteur (Bale), de la meilleure actrice (Adams), du meilleur second rôle masculin (Cooper) et de la meilleure actrice dans un second rôle (Lawrence) .

Avec un casting aussi empilé, le nouveau projet de David O. Russell est sûr de voler à des hauteurs similaires. Cela nous vient de Deadline.