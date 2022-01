Anya Taylor-Joy : quatre séries à regarder d’elle en plus de « Lady’s Gambit »

in

CÉLÉBRITÉS

L’actrice est à son meilleur niveau personnel et acteur. Si vous êtes tombé amoureux de sa performance dans « Lady’s Gambit », voici quelques-uns des autres drames auxquels elle a participé.

© Getty imagesAnya Taylor-Joie

Anya Taylor-Joie Il a surpris les premiers jours de l’année avec sa visite à Buenos Aires pour les vacances de Noël. Actuellement, il est dans son meilleur moment de sa vie après le succès qu’il a généré dans « Le Gambit de la Dame ».

En 2021, elle a été nominée pour les Golden Globes et un SAG Award pour sa performance dans le rôle de la joueuse d’échecs Beth Harmon. Cependant, ils n’étaient pas les seuls, quelle autre série avez-vous fait avant ?

Peaky Blinders

Anya Taylor-Joie était présent dans la cinquième saison où il a donné vie à Gina, l’épouse de Michael Gray. Les deux se sont vus pour la première fois aux États-Unis et il déménage avec lui lorsqu’il est appelé aux urgences pour retourner à Birmingham. Le drame historique anglais, basé sur les événements réels d’un gang criminel, suit une famille de gangsters à l’époque des années 1920 en Angleterre. Les chapitres sont disponibles sur Netflix.

La sorcière

C’était sa première apparition au cinéma avec le réalisateur Robert Eggers. À travers une terreur surnaturelle, l’histoire se déroulera dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, où la famille quitte le pays pour refaire sa vie. Le point de départ des catastrophes est donné à Thomasin alors qu’il s’occupe de son jeune frère, un nouveau-né, quand celui-ci disparaît subitement sous ses yeux. Le drame est également activé sur Netflix.

Fragmenté

Anya Taylor-Joy et James McAvoy étaient les protagonistes de ce strip psychologique basé sur la trilogie de M. Night Shyamalan. Kevin souffre d’un trouble dissociatif de l’identité, il a 23 personnalités différentes, mais une nouvelle qu’il cherchera à contrôler. L’homme capture un groupe de jeunes, parmi lesquels, seul Casey obtiendra sa confiance pour qu’il ne lui fasse rien.

Les nouveaux mutants

Il fait partie des dernières œuvres du monde cinématographique des X-Men qui traiteront pour la première fois le groupe de garçons mutants. Basé sur les bandes dessinées Marvel du même nom. L’histoire se concentre sur cinq adolescents qui sont piégés contre leur gré dans un hôpital psychiatrique, mais la terreur les effraie jusqu’à ce qu’ils soient incapables de se contrôler.

Contrairement aux autres, cette intrigue est disponible sur Disney +.

Qui est Anya Taylor-Joy ?

C’est une actrice et mannequin américano-britannique, originaire d’Argentine et d’Espagne. Elle est née à Miami, mais a grandi à Buenos Aires. Taylor-Joy a abandonné l’école à seize ans et a commencé sa carrière d’actrice.

Après quelques performances télévisées, elle était au cinéma avec le rôle principal de Thomasin dans le film d’horreur The Witch (2015), qui lui a valu un Gotham Award et un Empire Award.

En 2020, il a donné vie au mutant Magik dans le film d’horreur ‘The New Mutants’, produit par 20th Century Studios et distribué par Disney. Cependant, sa renommée était sur Netflix avec la série ‘Gambit de Dama’, l’une des séries qui a marqué la tendance dans 63 pays.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂