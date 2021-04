Anya Taylor-Joy imaginée comme Barbara Gordon dans Batgirl HBO Max Movie Fan Art

Anya Taylor-Joy fait une Barbara Gordon convaincante dans certains Fille chauve-souris fan art imaginant Le gambit de la reine star dans le rôle. Récemment, il a été confirmé qu’un Fille chauve-souris Le film est en préparation de DC Films et HBO Max, mais aucune information de casting n’a encore été révélée. L’un des choix les plus populaires des fans quant à savoir qui pourrait jouer le personnage est Taylor-Joy, et les illustrations numériques publiées en ligne ont attiré beaucoup d’attention sur Instagram.

Un film de Batgirl vient d’être confirmé pour HBO Max, et je ne peux m’empêcher de penser à Anya jouant Babs.#AnyaTaylorJoy#Le Batman#DCEUpic.twitter.com/EAZsxc2g3h – Delar (@dellark_) 12 mars 2021

Auparavant, il a été signalé que le Fille chauve-souris le film sera écrit par Oiseaux de proie et Le flash l’écrivain Christina Hodson. Des détails supplémentaires n’ont pas été révélés et il n’est pas clair si Fille chauve-souris partagera sa continuité avec le DCEU, Le Batman, ou servir comme une autre histoire autonome. Dans tous les cas, les fans vont passer beaucoup de temps à débattre de qui devrait jouer Barbara Gordon dans Fille chauve-souris jusqu’à ce qu’un nom soit officiellement annoncé pour le rôle, et il semblerait Anya Taylor-Joy restera une partie de cette conversation jusque-là.

Son introduction dans le monde de DC n’a pas encore eu lieu, mais Taylor-Joy a de l’expérience avec les films de super-héros. Du côté de Marvel, elle a joué dans le X Men film dérivé Les nouveaux mutants à propos d’un groupe de mutants détenus dans une installation secrète qui doivent se battre pour se sauver. Le film est le 13e et dernier volet de la X Men série de films avant le reconditionnement du groupe de super-héros pour leur introduction dans le MCU. Cela rend très peu probable que Taylor-Joy reprenne ce rôle.

Le rôle d’évasion de Taylor-Joy était dans le film d’horreur de 2015 La sorcière, et elle a gagné en importance pour son rôle dans les films d’horreur psychologique de M. Night Shyamalan Diviser et Verre. Depuis, elle a impressionné les critiques et le public avec son rôle principal dans la mini-série Netflix. Le gambit de la reine avec une performance qui lui a valu le Golden Globe de la meilleure actrice. Elle peut ensuite être vue dans le prochain film d’horreur d’Edgar Wright Dernière nuit à Soho, dont la sortie est prévue pour octobre.

Sur Twitter, le hashtag #MakeTheBatfleckMovie a récemment commencé à devenir tendance, la dernière étape d’un plan global des fans de DC pour créer Warner Bros. #RestoreTheSnyderVerse. Cela a relancé certains appels de fans pour l’introduction de la version de Snyder de Batgirl, certains allant jusqu’à dire que Taylor-Joy devrait obtenir le rôle. Il est clair que beaucoup de gens aimeraient voir cela se produire, et le fan art ne fait qu’aider à sceller l’accord.

Avec anya taylor-joy dans le rôle de batgirl#MakeTheBatfleckMoviehttps://t.co/S8qu2TBt71 – Pouya (@Pouyaarts) 11 avril 2021

Avec un Fille chauve-souris projet, il a également été confirmé qu’un film de Zatanna se passe chez Warner Bros.Certains fans ont également fait leur propre casting pour suggérer Taylor-Joy comme candidat pour ce rôle. Dans tous les cas, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que la jeune actrice fasse ses débuts dans le monde du cinéma de DC. Jusque-là, vous pouvez voir comment elle s’en sort dans le X Men univers en regardant Les nouveaux mutants, qui est maintenant diffusé sans frais supplémentaires sur HBO Max. Le fan art d’Anya Taylor-Joy dans le rôle de Batgirl a été posté par Delar sur Twitter.

Sujets: Batgirl, HBO Max, Streaming