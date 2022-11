Anya Taylor-Joy a refusé un rôle de Disney Channel pour The Witch

Alors que sa carrière était en plein essor, Anya Taylor Joy faisait face à la décision difficile de choisir entre un rôle dans un pilote de Disney Channel ou dans le film d’horreur de 2015 La sorcière. Comme nous le savons maintenant, Taylor-Joy est allé avec La sorcière, le film qui s’est avéré être son premier long métrage. Avec le recul, il est évident qu’elle a fait le bon choix, compte tenu des éloges que le film et sa performance recevraient, mais même avant sa sortie, Taylor-Joy était assez convaincue qu’elle avait fait le bon choix.





Dans une nouvelle interview pour le magazine Harper’s Bazaar, Taylor-Joy se souvient avoir reçu les offres pour un pilote de Disney Channel avec La sorcière le jour même. Parce qu’elle essayait encore de percer à Hollywood à l’époque, l’actrice était ravie d’être en position d’obtenir ce genre d’offres. Après y avoir réfléchi, elle a choisi le film d’horreur plutôt que l’émission de Disney Channel car il y avait quelque chose à propos de La sorcière cela lui a donné une grande idée de son potentiel de réussite.

« Je me souviens que c’était le jour même où on m’a demandé d’être dans un pilote de Disney Channel, et c’était tellement excitant de se voir offrir quoi que ce soit que j’ai couru dans la maison comme un fou. Mais j’ai juste eu ce très bon sentiment à propos de La sorcière cela m’a donné envie de renoncer à l’expérience Disney pour la chose qui me semblait inconnue, la chose qui me semblait sacrée. »

Taylor-Joy n’a aucun regret. Elle poursuit en expliquant tout ce qu’elle a appris en étant sur le plateau pendant La sorcièrelui donnant des leçons qu’elle utilise encore à ce jour avec la façon dont elle aborde son travail.

« Cela m’a donné les pierres angulaires de ma façon de travailler maintenant, qui est essentiellement l’idée qu’il n’y a pas de hiérarchie sur le plateau : vous travaillez dur, vous restez au top des plans et vous ne supposez pas que quelqu’un d’autre va le faire. pour vous. Votre titre ne s’arrête pas à l’acteur – vous êtes un créatif sur ce film, et c’est ainsi que vous devez l’aborder.

La sorcière a été écrit et réalisé par Robert Eggers, qui a récemment retrouvé Taylor-Joy pour son nouveau film L’homme du nord. Avec Taylor-Joy, le film met en vedette Ralph Ineson, Kate Dickie et Harvey Scrimshaw. À la suite d’une famille de la Nouvelle-Angleterre confrontée à une force maléfique dans une forêt voisine dans les années 1600, le film à petit budget a rapporté plus de 40 millions de dollars au box-office et a suscité des critiques élogieuses de la part des critiques et des fans d’horreur.





Anya Taylor-Joy sera une princesse Nintendo

Taylor-Joy a depuis connu un succès encore plus grand, qui comprend des rôles acclamés dans des émissions comme Peaky Blinders, Emmaet Le pari de la reine. Elle est également apparue dans des films comme Les nouveaux mutants, Dernière nuit à Sohoet Amsterdam. Elle peut également être considérée comme le personnage principal du prochain Mad Max préquelle Furiosa.

Elle a peut-être oublié d’entrer dans le monde Disney au début, mais Taylor-Joy deviendra bientôt une princesse. Elle est la voix de la princesse Peach dans Le film Super Mario Bros., à venir dans les salles de cinéma le mois prochain. Certes, Taylor-Joy n’a pas eu besoin de l’aide de Disney pour aller de l’avant.