Antonio Brown aurait brisé une caméra de sécurité dans une communauté fermée

AB fait une pause majeure après avoir été accusé d’avoir détruit une caméra de sécurité et de l’avoir perdue sur un garde dans une communauté privée de Miami.

Antonio Brown a connu quelques années tumultueuses qui comprenaient un drame de bébé maman se répandant dans les yeux du public, des explosions publiques, des problèmes de la NFL et des démêlés avec les lois. Malheureusement, certains des problèmes juridiques dans lesquels il est tombé ont été filmés. Heureusement, il aurait cassé une caméra de sécurité lors d’une explosion d’octobre, il n’y a donc aucune séquence à montrer. Ou y a-t-il?

Mike Ehrmann / Getty Images AB a été accusé d’avoir brisé une caméra de sécurité dans une communauté fermée après avoir pris un garde dans la communauté privée Hollywood Oaks à Miami. Les rapports de police obtenus par le Miami Herald affirment que Brown a mal réagi après que la sécurité lui a dit qu’il devait accompagner ses invités dans la communauté privée. Apparemment, Brown a sauté sur une bicyclette jusqu’à la porte où il est entré dans un accès de rage, brisant une caméra de sécurité dans le processus. « Pourquoi perdez-vous mon putain de temps? Vous devez laisser mon invité passer la putain de porte », aurait-il dit à une gardienne de sécurité, selon les rapports de police. À un moment donné, il a jeté la bicyclette à la grille de garde et a qualifié le gérant de propriété de «salope raciste». La police a déclaré qu’un vélo avait été logé entre le bras et le moteur de la barrière de sécurité. Malgré le fracas de la caméra de sécurité – prétendument – la police a déclaré avoir examiné les images d’AB dans les deux actes. Cependant, il ne fera face à aucune accusation. Le rapport de police indiquait que la présidente de l’association des propriétaires, Sylvia Berman, pensait qu’il « pourrait exercer des représailles contre ses employés ». Berman a nié cette affirmation, révélant qu’AB a payé pour remplacer la caméra de sécurité et décrit l’acte comme une «réaction émotionnelle». AB est « exceptionnellement dégagé » de l’affaire. Il est peu probable que des accusations soient portées contre lui, bien que les procureurs aient déclaré qu’il n’avait pas vu l’affaire. Les Buccaneers de Tampa Bay ont depuis publié une réponse à TMZ au sujet de ces allégations, affirmant qu’ils étaient déjà au courant de cette altercation particulière avant de signer AB à l’équipe. « Quand Antonio nous a rejoints, nous étions clairs sur ce que nous attendions et attendions de lui », a déclaré un communiqué de l’équipe. « Jusqu’à présent, il a répondu à toutes les attentes que nous avons en place. » [Via]