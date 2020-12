Anthony Pettis quitte l’UFC après dix ans

Presque dix ans jour pour jour après son dernier combat en dehors de l’UFC, Anthony « Showtime » Pettis représentait pour le moment son dernier combat dans l’Octogone. L’ancien détenteur du titre des poids légers a dit au revoir à Alex Morono de l’UFC et a annoncé son départ mardi.

Dans les jours qui ont suivi sa victoire de samedi, Pettis avait déjà parlé de se sentir non lié et de vouloir négocier. Le joueur de 33 ans avait déclaré qu’il attendait avec impatience plus d’apparitions à l’UFC et avec Tony Ferguson déjà un adversaire à l’esprit, maintenant le temps ensemble se termine après dix ans au cours desquels Pettis était dans l’Octogone 20 fois et parfois en tant que prochaine grande star du grand public. la ligue était valide.

« Cher UFC, quelle course folle, » Pettis a commencé son message d’adieu sur Twitter. «Près de douze ans dans l’entreprise et tant de merveilleux souvenirs. De mon premier titre en WEC à 23 ans au champion UFC à 26 ans dans ma ville natale. Des apparitions sur MTV à la couverture d’une boîte de céréales, je serai à jamais reconnaissant pour tout ce que j’ai accompli et vécu dans cette entreprise. «

Pettis a remercié le président de l’UFC, Dana White, d’avoir réalisé son rêve, ainsi que de nombreux compagnons précédents de l’UFC tels que les anciens propriétaires Lorenzo et Frank Fertitta, Reed Harris, l’entremetteur Sean Shelby, l’attaché de presse Dave Sholler et l’ancienne fille pour tout Burt Watson ainsi que le Employés du Performance Institute pour l’influence et l’importance de la carrière de Pettis.

« Enfin et surtout les fans de l’UFC … merci les gars !! Vous m’avez donné l’énergie dans chaque combat et j’espère pouvoir vous montrer que tout est possible. J’ai hâte à mon avenir dans ce sport et je promets que je n’ai pas encore fini », a conclu Pettis.

Pettis est passé à l’UFC avec le titre WEC, qu’il a obtenu après son « Showtime kick », dans lequel il s’est poussé hors de la clôture et a donné un coup de pied à Benson Henderson dans le saut, mais n’a eu aucune chance de titre direct, mais a perdu lors d’un début de grande classe contre Clay Guida . Le combattant de Milwaukee s’est remis de cela avec des KO contre Joe Lauzon et Donald Cerrone, ce qui lui a valu le combat pour le titre tant attendu.

Contre Benson Henderson, il était également dans le Champion UFC et a défendu le titre contre Gilbert Melendez. L’UFC avait auparavant lancé sa machine de marketing pour le jeune Américain et l’avait si bien commercialisé qu’il était équipé par Reebok avant même l’accord global de l’UFC et était le premier combattant de l’UFC à orner la boîte de céréales pour petit-déjeuner Wheaties, même s’il l’était. avait déjà perdu son titre contre Rafael dos Anjos lorsque le peloton est arrivé sur le marché.

Dans les années suivantes, sa carrière a commencé à faiblir. Pettis a temporairement perdu quatre combats sur cinq, mais n’a généralement dû admettre sa défaite que face à des combattants de haut niveau comme Eddie Alvarez, Max Holloway ou Dustin Poirier. Ces dernières années, les choses se sont à nouveau améliorées. Pettis a rendu Michael Chiesa et a assommé Stephen Thompson. Il y a un an, il a pu accueillir de nouveau Nate Diaz dans la cage de l’UFC.

Avec deux victoires cette année contre Donald Cerrone et le week-end dernier contre Alex Morono, Pettis dit au revoir avec un record de onze victoires et neuf défaites en 20 combats à l’UFC. La destination suivante est encore incertaine. Bellator MMA, son petit frère Sergio Pettis s’y bat déjà, aurait mis des palpeurs et le champion Patricio Freire a écrit sur Twitter qu’ils se rencontreraient bientôt.

